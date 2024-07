Test Samsung Galaxy Watch 7 : dans l’ombre de l’Ultra, elle reste l’une des meilleures

8,5/10 Samsung Galaxy Watch 7 345.62€ Voir le verdict L'écran Amoled très lumineux

En 2023, la Galaxy Watch 6 avait tout pour convaincre en dehors d’une autonomie trop juste. Le Galaxy Unpacked de cet été 2024 a livré sa flopée de nouveautés, dont les nouvelles Galaxy Watch 7 déclinées en deux formats de 40 et 44 mm ainsi qu’un modèle Ultra qui remplace les Galaxy Pro ou Classic des années passées. À première vue, les Galaxy Watch 7 évoluent peu, que ce soit en termes de design ou de fonctionnalités.

Samsung Galaxy Watch 7 44mm / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Nous avons testé le modèle le plus grand des deux versions, la Galaxy Watch 7 44 mm, dans sa version de base avec Wi-Fi. Avec quelques composants internes qui ont changé, cette montre remédie-t-elle aux quelques défauts du modèle précédent ? Nous avons porté cette nouveauté de Samsung pendant quelques jours pour vous répondre.

Quels sont le prix et la disponibilité de la Galaxy Watch 7

Actuellement en précommande, la Galaxy Watch 7 sera disponible en magasin dès le 24 juillet chez Samsung, mais aussi chez les habituels revendeurs spécialisés. Il n’y a pas d’offre promotionnelle de lancement à proprement parler, juste un bracelet confort offert par Samsung (formulaire à remplir) pour tout achat avant le 24. Pour tout achat jusqu’au 31 août, un bonus reprise de 50 euros est proposé. De son côté, Amazon inclut un chargeur Samsung 25 W, rien de très nouveau.

Samsung Galaxy Watch 7 44mm / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Voici les prix des différentes versions de la Watch 7 et aussi de l’Ultra à titre de comparaison :

Galaxy Watch 7 44 mm Bluetooth : 349 euros

: 349 euros Galaxy Watch 7 44 mm Bluetooth + 4G : 399 euros

: 399 euros Galaxy Watch 7 40 mm Bluetooth : 319 euros

: 319 euros Galaxy Watch 7 40 mm Bluetooth + 4G : 369 euros

: 369 euros Galaxy Watch Ultra 47 mm Bluetooth + 4G : 699 euros

Les tarifs de la Watch 7 n’évoluent donc pas depuis l’année dernière avec des formats et une connectivité qui restent identiques. La watch 7 44 mm est décliné en deux couleurs de boîtier, argent et vert, avec un bracelet Sport de taille M/L inclus par défaut (assorti au boîtier argent ou vert).

Samsung Galaxy Watch 7 44mm / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Sur le site de Samsung, il est possible de choir un bracelet Confort pour 49,90 euros supplémentaires ou un bracelet Milanais pour 79,90 euros de plus. Pour un bracelet sport d’une autre couleur ou en taille S/M, comptez 49,90 euros aussi. La montre est livrée avec un socle de chargement sans-fil USB-C, mais sans chargeur USB (25 euros).

Pour ceux qui veulent faire des économies, les montres de la précédente génération sont bradées, mais se font rares. Il faudra se dépêcher.

À lire aussi : découvrez où vous procurer la Galaxy Watch 7 au meilleur prix.

Quelles sont les caractéristiques techniques de la Watch 7 ?

Qu’on opte pour la Watch 40 ou 44 mm (ce sera question de goût et de budget), les fonctions sont les mêmes ainsi que la plupart des composants. La version 40 mm a toutefois un écran moins large (1,3 pouce) et des mensurations plus petites (avec 5 grammes de moins) ainsi qu’une batterie de plus faible capacité (300 mAh).

Fiche technique de la Galaxy Watch 7 44 mm

Format du boîtier : 44 mm

: 44 mm Écran : 1,5 pouce Super Amoled, 480 x 480 points

: 1,5 pouce Super Amoled, 480 x 480 points Dimensions : 44,4 x 44,4 x 9,7 mm

: 44,4 x 44,4 x 9,7 mm Poids : 33,8 grammes

: 33,8 grammes Processeur : Exynos W10000

: Exynos W10000 Mémoire : 2 Go / 32 Go

: 2 Go / 32 Go Capteurs : capteur Samsung Bioactive (Optical Bio-Signal + Electric Heart Signal + Bioelectrical Impedance Analysis), capteur de température, Accéléromètre, baromètre, gyroscope, capteur géomagnétique, capteur de luminosité

: capteur Samsung Bioactive (Optical Bio-Signal + Electric Heart Signal + Bioelectrical Impedance Analysis), capteur de température, Accéléromètre, baromètre, gyroscope, capteur géomagnétique, capteur de luminosité Résistance : 5ATM + IP68 / MIL-STD-810H, verre de saphir, boîtier en aluminium

: 5ATM + IP68 / MIL-STD-810H, verre de saphir, boîtier en aluminium Connectivité : Bluetooth 5.3, Wi-fi 2.4 + 5 GHz, GPS (L1+L5), LTE en option

: Bluetooth 5.3, Wi-fi 2.4 + 5 GHz, GPS (L1+L5), LTE en option Batterie : 425 mAh

: 425 mAh Charge : rapide

: rapide Compatibilité : Android 11 ou plus avec plus de 1,5 Go de RAM

: Android 11 ou plus avec plus de 1,5 Go de RAM OS : Wear OS 5 / One UI 6 Watch

: Wear OS 5 / One UI 6 Watch Bracelet : Sport, en silicone (par défaut)

Samsung Galaxy Watch 7 44mm / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

On remarque peu d’évolution par rapport à l’an passé, hormis un processeur plus puissant et plus récent, un espace de stockage doublé ainsi qu’un GPS (double fréquence) et un tracker d’activité plus performants. Le système est également passé à une nouvelle version : l’occasion de voir Wear OS 5, l’OS pour montre de Google, faire ses premiers pas.

Un design globalement inchangé

Difficile de distinguer une Galaxy Watch 6 d’une Galaxy Watch 7. Seule la nouvelle couleur verte, mise en avant cette année, permet de les différencier au premier coup d’œil. Ce n’est pas très grave dans la mesure où ce design s’avère très réussi, avec un cadran rond qui rappelle celui d’une montre classique et des bordures autour de cet écran bien visibles, mais suffisamment fines cependant pour rester discrètes. Samsung aurait pu tout de moins au moins les affiner davantage pour rafraîchir un peu l’esthétique du produit.

Samsung Galaxy Watch 7 44mm / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Du côté des matériaux, on reste sur du haut de gamme avec un verre saphir antichoc, anti-rayures et un boîtier en aluminium. La légèreté est toujours de mise. Ce modèle 44 mm conserve un poids plume identique à celui de l’année de dernière au regard de son grand format, soit environ 34 grammes hors bracelet.

D’après les caractéristiques annoncées par Samsung, la Watch7 serait un petit peu plus épaisse, de 0.7 mm. Nous n’en n’avons pas eu l’impression lors du port de la montre, difficile de se faire un avis sans avoir la Watch 6 sous les yeux pour la comparaison. Une chose est certaine, on peut porter la Watch 7 24h/24 en faisant du sport ou en dormant, on oublie très vite qu’on l’a au poignet.

Samsung Galaxy Watch 7 44mm / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Comme en 2023, la montre est étanche et offre même une certification militaire. On retrouve les deux boutons de navigation sur le côté – toujours paramétrables , qui ont très légèrement changé. Celui du haut, pour l’accès à l’accueil, est cerclé d’orange au lieu de rouge, celui du bas (bouton retour) est cerclé de blanc. Pour customiser sa montre, de nombreux cadrans sont disponibles dans Galaxy Wearable.

Samsung Galaxy Watch 7 44mm / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Il est même possible de les personnaliser avec différentes couleurs ou en ajoutant des activités qu’on souhaite suivre en permanence, comme le nombre de pas. On vous conseille de le faire depuis l’appli Galaxy Wearable, c’est beaucoup moins pratique quand on essaye de le faire depuis l’écran de la montre. Pour aider la navigation tactile, on retrouve la couronne rotative « numérique » pour passer d’une fonction à une autre d’un simple glissement de doigt circulaire sur l’écran.

Samsung Galaxy Watch 7 44mm / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Samsung Galaxy Watch 7 44mm / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Samsung facilite également le changement de bracelet pour ceux qui en ont plusieurs (pour la nuit, le sport, les soirées). D’une pression sur un bouton, on éjecte celui en place. En remettre un nouveau en place n’est hélas pas toujours aussi simple. Avec un bracelet confort en tissu c’est très rapide, mais on galère beaucoup plus avec celui en silicone.

Samsung Galaxy Watch 7 44mm / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Dommage, cela gâche un peu l’expérience du « one click » vantée par Samsung. Pourtant, les bracelets qui nous ont été prêtés étaient bien tous en 20 mm. Dommage aussi que les bracelets vendus par Samsung soient aussi chers et qu’on n’ait pas la possibilité d’associer un cadran de 44 mm avec un bracelet S/M ou un cadran 40 mm avec un bracelet M/L. Si vous aimez les grands cadrans et avez un petit poignet, par exemple, vous êtes obligé d’acheter un bracelet petit format supplémentaire.

Un grand écran qui est, sans surprise, net et lumineux

L’affichage de la Galaxy Watch 6 était quasi parfait, celui de la Watch 7 est tout aussi irréprochable, surtout depuis le modèle 44 mm et son généreux écran de 1,5 pouce. C’est logique puisqu’on retrouve la même technologie Amoled aux couleurs vives et aux noirs profonds, assortie des mêmes caractéristiques, soit une haute résolution de 330 points par pouces et une luminosité en pic de 2000 nits. On ne change pas une équipe qui gagne !

Difficile de vérifier cette affirmation, mais en plaçant notre sonde sur l’écran avec un fond blanc affiché et en poussant la luminosité au maximum, nous avons atteint 980 cd/m². On ne doute donc pas qu’en extérieur avec la luminosité adaptative activée, on puisse aller bien au-delà. D’ailleurs lors de nos séances de running au soleil, nous sommes systématiquement parvenus à lire nos constantes sur l’écran de la Watch7, sans ciller.

Samsung Galaxy Watch 7 44mm / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Les nombreux réglages qui portent sur l’écran sont vraiment agréables au quotidien. On y accède depuis Galaxy Wearable ou depuis la montre, dans le menu dédié ou même directement depuis le panneau des raccourcis, accessible d’un glissement de doigt vers le bas. Mode Always On, Modes Lever le poignet ou Toucher l’écran pour le réveiller… rien ne manque pour personnaliser la montre à son goût.

À nouveau processeur, nouvel OS

C’est au niveau de son processeur et de son OS que la montre Galaxy Watch 7 affiche les plus grands changements. Désormais gravé en 3 nm (au lieu de 5 nm), le processeur Exynos W1000 gagne en puissance avec ses 5 cœurs qui promettent à l’utilisateur une navigation tactile dans sa montre rapide et fluide. Et en pratique, nous vous confirmons qu’à aucun moment nous n’avons eu l’impression que la montre « ramait ». Ce processeur favorise également l’arrivée de fonctions boostées à l’intelligence artificielle, au travers de Galaxy AI, incontournable cette année dans tous les produits récents.



Avec sa gravure en 3 nm, cet Exynos devrait en partie résoudre les problèmes d’autonomie des Galaxy Watch, en grande partie liés, il est vrai, à Wear OS, un système incroyablement puissant, mais très énergivore. Vous pourrez vérifier ce qu’il en est un peu plus loin. Le sujet est épineux. D’ailleurs, la nouvelle version du système pour montres de Google, baptisée Wear OS 5, l’une des principales améliorations de cet OS, au-delà d’un suivi sportif amélioré, est justement la réduction de la consommation d’énergie.

Galaxy Wearable





Comme l’année dernière, Samsung inaugure sur ses montres le nouvel OS de Google et l’optimise à l’aide de One UI 6 pour des performances accrues. Du coup le fonctionnement de la montre diffère de celui d’une montre Pixel, par exemple, avec une gestuelle et des menus propres aux Galaxy Watch. Pour autant, cette année, il y a vraiment peu de changement par rapport à l’an passé malgré ce nouveau logiciel, du moins en termes de navigation. Comme on le verra plus loin, il y a tout de même quelques nouvelles fonctions.

Samsung Health

La richesse de cet environnement reste indéniable avec un grand nombre paramétrages possibles. Les fonctionnalités offertes à l’utilisateur que ce soit dans le domaine du suivi de la santé, du sport, du sommeil ou encore dans le domaine de la communication sont tout aussi remarquables. Avec la Watch 7, on peut se passer du smartphone dans bon nombre de cas, surtout si l’on a opté pour la version 4G de la montre. Sinon, il faudra avoir son smartphone à proximité, dans une poche, par exemple, notamment pour prendre un appel depuis la montre (c’est possible en Bluetooth, à l’extérieur).

Samsung Health

Seul regret avec lequel on commence à être vraiment familier chez Samsung, c’est le nombre d’applications nécessaires à faire fonctionner de façon optimale la montre. Impossible de se contenter de Galaxy Wearable (icone Wear), il faut aussi utiliser Samsung Health pour le suivi santé bien-être. Pour l’ECG et la tension, des fonctions exclusivement réservées aux utilisateurs d’un smartphone Galaxy, il faut également faire appel à Samsung Health Monitor. Le prix à payer pour profiter d’un écosystème parmi les plus riches.

Une richesse fonctionnelle encore accrue avec Galaxy AI

Pour le suivi de la santé, des activités sportives et du sommeil, Samsung a amélioré deux de ses principaux capteurs. Le principal, appelé Bioactive Sensor, passe ainsi de 5 à 13 LED pour une précision plus importante, notamment au niveau du rythme cardiaque.



Samsung Galaxy Watch 7 44mm / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Au-delà de cette amélioration matérielle, et à l’aide de son nouveau processeur plus puissant, Samsung enrichit le suivi de santé/bien-être effectué par sa montre grâce à l’Intelligence artificielle, avec notamment un nouveau Score d’énergie. Ce score fluctue en fonction de données basées sur le sommeil, l’activité de la veille ou encore le rythme cardiaque. Une journée pendant laquelle vous êtes resté assis ou une nuit sans sommeil et votre score plonge. Vous savez donc ce qu’il faut corriger dans votre hygiène de vie parmi les 7 critères pris en compte et détaillés chaque jour.



Samsung Galaxy Watch 7 44mm / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

La Galaxy Watch 7 profite également d’un nouveau GPS double fréquence, censé gagner en précision. Lors de sorties sportives sans smartphone, nous avons apprécié la rapidité avec laquelle le GPS se met en route (ce n’est pas toujours le cas sur les montres qui en embarquent un). Les tracés sont relativement précis, même si on relève parfois un léger écart. L’amélioration n’est pas flagrante par rapport à la Watch 6.



Samsung Galaxy Watch 7 44mm / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Même si l’équipement d’une Watch 7 se rapproche de plus en plus de celui d’une montre de sport (type Polar, Suunto, Garmin), les sportifs de haut niveau préféreront sans aucun doute ces dernières offrant plus de possibilités et de précision. Une Galaxy Watch 7 a tout de même de beaux arguments avec le suivi de nombreuses activités sportives et des programmes complets de remise en forme grâce à son capteur Bioactive. Elle livre un nombre de constantes supérieur à bien des montres, des données qu’on peut à loisir afficher à l’écran pendant sa séance de sport.

Samsung Galaxy Watch 7 44mm / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Seul regret sur la Galaxy Watch 7, parmi ses nombreuses fonctions de Santé (Analyse de la composition corporelle, du rythme cardiaque, du SpO2 et de la température cutanée entre autres), les fonctions d’électrocardiogramme et de tensiomètre sont toujours réservées aux seuls détenteurs d’un smartphone Galaxy.



Samsung Galaxy Watch 7 44mm / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Au-delà du suivi d’activité, la Galaxy Watch 7 est une montre dite « Intelligente » qui peut vous éviter de dégainer votre smartphone à de maintes occasions. Il est possible de répondre à ses messages grâce à un clavier, des émojis, un enregistrement vocal ou désormais au travers de réponses contextuelles grâce à l’IA.



Samsung Galaxy Watch 7 44mm / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Avec cette montre sous Wear OS, il est également possible d’élargir la richesse fonctionnelle en téléchargeant des applications dans le magasin pour montre de Google (l’espace de stockage est passé à 32 Go). L’utilisateur peut également payer avec sa montre via le Wallet de Samsung ou en téléchargeant celui de Google (anciennement Google Pay).

Samsung Galaxy Watch 7 44mm / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Samsung Galaxy Watch 7 44mm / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Autonomie : une amélioration sensible mais pas suffisante

L’année dernière la Galaxy Watch 6 peinait à dépasser le cap de la journée. Cette année, cette version 44 mm, qui embarque toujours une batterie de 425 mAh, tient, à l’aide de l’Exynos W1000 et de Wear OS 5, environ 2 jours. C’est beaucoup plus confortable à l’usage, mais cela laisse malheureusement assez vite un goût de trop peu. Ceux qui ne supportent pas de recharger leur montre tous les deux jours ou les étourdis, tout simplement, pourront se tourner vers la nouvelle Watch Ultra.

Samsung Galaxy Watch 7 44mm / Crédit : Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Pour compenser cette lacune, Samsung intègre la charge rapide à sa montre. Comptez 30 minutes pour recharger 37% de la Watch 7, 60 minutes pour 80% et près 1h25 pour atteindre les 100 %. On a connu plus rapide chez d’autres constructeurs, même si ces résultats ne sont pas si mauvais pour une montre Wear OS.

