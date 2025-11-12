Google s’attaque aux applications trop énergivores sur Android

Google renforce sa lutte contre les applications qui épuisent la batterie

À partir du 1er mars 2026, Google va introduire un nouveau système d’alerte dans le Play Store, qui va informer les utilisateurs des applications qui consomment trop d’énergie en arrière-plan. Une telle décision pourrait avoir un impact direct sur la visibilité des applications concernées.

L’intégration de ce nouveau système relève du programme Android Vitals, censé aider les experts de Google à analyser et améliorer la qualité technique des applications. Le géant du numérique y ajoute une nouvelle donnée baptisée “excessive partial wake locks”, ou “verrous d’éveil excessifs“. Ces verrous empêchent le téléphone de se mettre en veille et maintiennent le processeur actif même lorsque l’écran est éteint, ce qui entraîne une décharge rapide de la batterie.

Une tolérance limitée pour les applications fautives

Jusqu’à présent, il était presque impossible pour un utilisateur de détecter de tels comportements. Google veut désormais changer la donne. Comment ? Désormais, si une application maintient le smartphone éveillé plus de deux heures cumulées sur une période de 24 heures sans raison légitime, comme la lecture d’un podcast ou le téléchargement initié par l’utilisateur, elle sera considérée comme excessive.

Google a fixé un seuil précis. Si plus de 5 % des sessions d’utilisation dépassent cette limite au cours des 28 derniers jours, l’application sera étiquetée comme problématique. Les développeurs recevront alors un avertissement dans leurs tableaux Android Vitals, mais surtout, un message visible apparaîtra sur la page du Play Store indiquant que « Cette application peut consommer plus de batterie que prévu en raison d’une forte activité en arrière-plan. »

Un avertissement qui pourrait refroidir les utilisateurs et réduire le nombre de téléchargements. Pire encore, Google pourra restreindre la mise en avant de ces applications dans les sections de recommandations du Play Store.

Des outils pour anticiper la transition

Les développeurs disposent encore de plusieurs mois pour s’adapter avant l’entrée en vigueur de la règle. Pour les assister dans cette transition, Google met à leur disposition de nouveaux outils de diagnostic dans Android Studio. Ces outils sont faits pour les aider à identifier les processus responsables des verrous d’éveil.

Il est important de mentionner ici que cette nouvelle métrique a été élaborée en collaboration entre Google et Samsung, qui a partagé ses données sur l’usage réel et l’autonomie des appareils.

Source: Google