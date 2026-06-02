Claude est en panne : l’IA d’Anthropic ne répond plus aux requêtes

Claude dysfonctionne ce mardi 2 juin. Lorsqu’on lui soumet un prompt, l’agent conversationnel mouline pendant plusieurs minutes sans parvenir à générer de réponse. Anthropic planche sur un correctif.

Mise à jour 13h33 : Claude se rétablit progressivement. “Un correctif a été mis en place et nous suivons les résultats”, indique Anthropic sur sa page dédiée aux incidents.

Claude est en panne ce mardi, laissant de nombreux utilisateurs sur le carreau. Ces dernières heures, les signalements se sont multipliés sur Down Detector, le portail qui centralise les plaintes des usagers. On retrouve également de nombreux témoignages sur les réseaux sociaux. Lorsque nous tentons de soumettre un prompt au chatbot, ce dernier mouline pendant de longues minutes sans jamais nous donner de réponse.

“Cela prend plus de temps que prévu. Nous vous remercions pour votre patience…“, peut-on notamment lire sur l’interface.

claude is down and most people can't continue their normal workflows anymore, coincidence? — mateo (@mateojk_) June 2, 2026

Claude ne fonctionne plus, Anthropic confirme une panne

Le message suivant finit ensuite par arriver : “En raison de contraintes de capacité imprévues, Claude ne peut pas répondre à votre message”, indique Anthropic qui nous suggère de passer sur un forfait pro pour profiter de limites d’utilisation plus élevées. Il semblerait toutefois que les utilisateurs payants soient aussi impactés par la panne qui a été confirmée par l’entreprise.

© Tom’s Guide

“Nous continuons à travailler à la résolution de ce problème”, indique Anthropic sur sa page de support. Vous pouvez la consulter régulièrement pour suivre l’évolution de la situation. Pour le moment, l’avarie se prolonge et nous vous conseillons de confier vos tâches à d’autres chatbots, le temps que la situation revienne à la normale.