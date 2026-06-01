Google Drive lance un scanner surpuissant, mais pas pour tout le monde

Sur Android, Google Drive intègre un nouveau scanner qui vous permettra de numériser plusieurs documents à la suite en prenant une vidéo. Une amélioration appréciable que l’on ne retrouvera toutefois pas sur tous les smartphones.

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Vous numérisez régulièrement des documents avec Google Drive ? Le géant de Mountain View continue de peaufiner son service à grand renfort d’intelligence artificielle. Cette fois-ci, c’est le scanner qui s’améliore sensiblement grâce à trois nouveaux outils. En l’occurrence, la fonctionnalité Smart Batch Scanning rend désormais le processus moins chronophage.

Jusqu’ici, il fallait impérativement prendre une photo de chaque page. Dorénavant, la numérisation se fait via une capture vidéo : il suffit de survoler les documents avec l’objectif de votre smartphone pour les scanner rapidement. Sur une vidéo de démonstration publiée par Sameer Samat, en charge de l’écosystème Android, on peut ainsi voir la nouvelle méthode en action.

Deux pages d’un carnet de notes et trois tickets de caisse sont numérisés en deux temps, trois mouvements. Les différentes feuilles scannées sont automatiquement séparées en documents distincts que vous pouvez ouvrir facilement pour obtenir un aperçu.

Scanning documents from a phone is a pain!



Glad to see the new document scanning experience in Google Drive on Android is rolling out now.



📄 Smart Batch Scanning: Scan multiple pages at once, automatically splits them into separate docs.

🚫 Duplicate Detection: Hovering… pic.twitter.com/Uqh2Zf2NMY — Sameer Samat (@ssamat) May 29, 2026

Le scanner de Google Drive fait peau neuve sur certains smartphones Android

Cette refonte du système de numérisation est complétée par l’arrivée de l’outil Auto-Best Frame. Celui-ci sélectionne automatiquement la meilleure image dans le flux vidéo afin de garantir les captures les plus nettes possibles. Autre amélioration : l’IA de Google vous aidera à repérer les doublons si vous scannez deux fois la même page par mégarde.

Le nouveau scanner fonctionne exclusivement en local, aucune donnée numérisée ne transitant vers les serveurs de Google. De quoi permettre une exécution plus rapide des tâches et une utilisation hors ligne. Cette approche nécessite toutefois un smartphone suffisamment puissant. Google réserve ainsi son scanner amélioré aux appareils dotés d’au moins 8 Go de RAM, excluant de nombreux smartphones Android d’entrée de gamme.

Comme le confirme Samat, le scanner rénové a également été introduit dans Files by Google, l’application de gestion de fichiers.