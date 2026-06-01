Windows 11 : la mise à jour de mai est débloquée, téléchargez le correctif

Certains PC ne parvenaient pas à installer la mise à jour KB5089549 de Windows 11 en raison d’un manque d’espace sur la partition système EFI. Microsoft a finalement déployé un correctif que vous pouvez récupérer directement depuis Windows Update.

Crédit : Microsoft

Vous n’arriviez pas à installer la mise à jour de sécurité KB5089549 sur Windows 11 ces dernières semaines ? Microsoft vient de résoudre le problème en déployant un correctif bienvenu. Pour rappel, certains PC butaient sur une erreur 0x800f0922 liée à un manque d’espace libre sur la partition système EFI. Celle-ci provoquait un échec de l’installation du Patch Tuesday, le processus échouant pendant la phase de redémarrage aux alentours de 35 % d’avancement.

Windows 11 : la mise à jour KB5089573 introduit un correctif bienvenu

Si des solutions de contournement avaient été suggérées (dont la modification d’un paramètre de Registre ESP via l’Invite de commandes), Microsoft a finalement intégré un correctif dans une nouvelle mise à jour. “Ce problème a été résolu par les mises à jour Windows publiées le 26 mai 2026 (KB5089573) et les versions ultérieures. Nous vous recommandons d’installer la dernière mise à jour disponible pour votre appareil, car elle contient d’importantes améliorations et corrections de problèmes, dont celui-ci”, détaille le géant de Redmond.

Vous n’avez ainsi qu’à lancer l’installation de KB5089573 afin d’empêcher le blocage de Windows Update et pouvoir enfin bénéficier des patchs de sécurité du Patch Tuesday de mai. Notez aussi que cette mise à jour “preview” permet d’introduire l’audio partagé. Cette fonction s’appuie sur le Bluetooth LE Audio pour permettre à deux personnes d’écouter simultanément le même contenu sonore depuis un seul PC, via deux casques ou écouteurs.

Alors que Microsoft a promis d’améliorer les performances de son OS, KB5089573 apporte également plusieurs optimisations avec un lancement plus rapide des applications, une meilleure réactivité du menu Démarrer, de la recherche et de l’Explorateur de fichiers, ainsi que des améliorations pour les périphériques USB, l’autonomie, le clavier tactile et le Microsoft Store. Un déploiement à plus grande échelle de ces nouveautés se matérialisera dans le Patch Tuesday de juin.