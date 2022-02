GTA 5 : la version PS5 et Xbox Series X pourrait être payante pour les joueurs existants

GTA 5 – – Crédit : Rockstar Games

En marge de l’officialisation de GTA 6, Rockstar a annoncé l’arrivée imminente de la mise à niveau de GTA 5 pour les consoles next-gen. La version PS5 et Xbox Series X/S déboulera ainsi le 15 mars prochain. Mais une incertitude demeure. Ce portage sera-t-il gratuit pour les joueurs ayant déjà acheté le jeu ? Ou ces derniers devront-ils passer encore à la caisse ? PDG de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick a communiqué lors d’un appel aux investisseurs, déclarant que les joueurs devraient payer pour la dernière version de GTA V.

« Il y aura de nombreuses raisons de l’acheter », a-t-il notamment assuré. On ne sait toutefois pas si le dirigeant évoque ici les nouveaux joueurs susceptibles d’acheter un exemplaire du jeu ou s’il fait référence aux joueurs existants. Nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article dès que Rockstar nous fournira une communication transparente à ce sujet.

GTA 5 sur PS5 et Xbox Series : une flopée d’améliorations

Après la sortie de GTA The Trilogy, réunissant GTA III, Vice City et San Andreas, l’éditeur s’apprête donc à sortir une version de GTA 5 spécialement calibrée pour les machines de nouvelle génération. « Nous remercions sincèrement la communauté entière pour son soutien au fil des années alors que le jeu entre dans une troisième génération de consoles », s’est enthousiasmé Rockstar sur son blog.

Parmi les nouveautés attendues, il faudra compter sur des améliorations de taille. Refonte des textures, meilleure distance d’affichage, HDR, ray-tracing, audio 3D… Les joueurs devraient en prendre plein les mirettes, d’autant qu’il sera possible d’obtenir de la 4K à 60 images par seconde. Qui plus est, les temps de chargement seront plus rapides et des fonctionnalités propres aux nouvelles consoles seront au menu (retour haptique amélioré sur PS5 par exemple). Il faudra a priori toujours tuer 726 personnes pour terminer GTA 5.

Rockstar a d’ores et déjà confirmé que les joueurs PS4 et Xbox One pourront transposer leur progression sur les nouvelles consoles (mode histoire et mode online). L’éditeur précise enfin qu’une version indépendante de GTA Online dédié aux machines next-gen sera lancée. Celle-ci sera gratuite pendant trois mois pour les joueurs PS5.

Source : Digital Trends