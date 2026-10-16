GTA 6 : 3 infos cachées dans la dernière bande-annonce

Rockstar vient de publier l’ultime trailer de GTA 6 qui regorge de détails intéressants sur ce qui nous attend. Complices pour les braquages, passé militaire de Jason… Voici trois points à retenir.

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Nous sommes désormais à un mois de la sortie de GTA 6. Pour faire patienter les joueurs dans cette dernière ligne droite, Rockstar a dévoilé jeudi sa bande-annonce de lancement. Bien plus court que l’aperçu étendu, ce nouveau trailer d’une minute 30 permet tout de même d’en apprendre davantage sur le gameplay et les personnages du blockbuster de la décennie. On fait le point ci-dessous.

Ce qu’il faut retenir du dernier trailer de GTA 6

Le passé militaire de Jason se précise

Visiblement, le passage de Jason à l’armée n’a pas été de tout repos. “J’ai eu des soucis à l’armée. Je ne suis pas vraiment parti en bons termes. Ils font pas de prêt, rien du tout, pour des gens comme moi”, explique le héros au début de la bande-annonce. Plus loin, il porte un tee-shirt affichant l’inscription “U.S. Army Marauder” qui désigne probablement son ancienne unité. Il pourrait s’agir d’une référence aux Merrill’s Marauders, une unité de l’armée américaine qui a combattu les forces japonaises dans les jungles birmanes pendant la Seconde Guerre mondiale.

Son tee-shit nous apprend aussi qu’il aurait suivi sa formation à North Fort Law, une base militaire que l’on pouvait découvrir dans le tout premier Grand Theft Auto. Son expérience militaire transparaît également dans sa maîtrise des armes de pointe et des équipements tactiques comme les lunettes de vision nocturne.

Les personnages changeront régulièrement de planque

La bande-annonce montre Jason et Lucia sur le balcon d’un appartement donnant sur la plage. Un logement luxueux qui détonne avec la modeste maison du jeune homme que nous avons pu apercevoir dans les précédents trailers. Ce n’est pas une surprise. Codirecteur de Rockstar North, Rob Nelson avait déjà confirmé que les planques changeraient au fil de la cavale (et du butin amassé) de nos deux tourtereaux, ce qui est d’ailleurs logique.

Le studio s’est inspiré des campements de Red Dead Redemption 2. Dans le jeu, Arthur Morgan et sa bande changent régulièrement de lieu de vie pour échapper aux autorités. Ces déménagements successifs permettent de rythmer la progression de l’intrigue et d’introduire de nouveaux décors. GTA 6 adoptera un système similaire avec ses planques changeantes.

De nouveaux détails sur les braquages

Les braquages seront évidemment au cœur de l’aventure. Certains seront intégrés à des missions scénarisées, tandis que d’autres pourront être déclenchés librement au fil de l’exploration. La dernière bande-annonce montre Lucia Caminos entrer dans un coffre-fort rempli de billets, dont certains ont pris feu. Comme l’avait déjà révélé Nelson, faire sauter le coffre vous permettra d’aller plus vite mais la valeur du butin en pâtira.

Les braquages pourront être réalisés seul, en binôme et visiblement avec des complices. Dans la scène ci-dessus, Lucia est accompagnée d’un allié dont l’identité n’est pas dévoilée. Plus tard, on la voit tirer aux côtés de deux hommes armés, habillés en ouvriers du bâtiment. Il s’agit probablement de complices, déguisés ainsi pour s’infiltrer discrètement avant de passer à l’action.

Ces deux séquences suggèrent qu’il sera possible de recruter des PNJ pour nous épauler lors des braquages. Un système déjà présent dans GTA 5 qui devrait être bien plus poussé dans le nouvel opus.