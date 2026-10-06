GTA 6 : Rockstar a placé la barre très haut pour Lucia

Au cours d’un entretien, l’une des scénaristes de GTA 6 explique s’être inspirée des femmes de son entourage pour créer Lucia Caminos. Elle décrit un personnage particulièrement réaliste, rivalisant avec les figures les plus charismatiques de Rockstar, comme Arthur Morgan et Niko Bellic.

Lucia © Rockstar

Dans GTA 6, nous pourrons incarner Jason Duval et Lucia Caminos, premier personnage féminin majeur de la franchise. On en sait encore peu sur son histoire. Après un séjour au pénitencier de Leonida, la jeune femme s’est promis de faire de meilleurs choix et offrir à sa mère la vie dont elle rêve. Un objectif qu’elle compte bien atteindre en gravissant les échelons du crime avec Jason.

Rockstar s’est efforcé de rendre Lucia aussi charismatique qu’authentique. Dans un entretien accordé à Love Magazine, la scénariste Alexa D’Agostino dévoile la genèse de sa création. “Pour écrire Lucia, je me suis inspirée des femmes que je connais. Ma mère était une immigrée qui a grandi à Newark, dans le New Jersey, près de Liberty City, la ville natale de Lucia. J’ai repensé à la manière dont elle m’a élevée : turbulente, gentille, mais sans langue de bois”, raconte-t-elle.

GTA 6 : Lucia, une héroïne inspirée de femmes bien réelles

Et d’assurer qu’elle s’est beaucoup “identifiée à Lucia” si bien que l’écriture lui est venue “naturellement” : “Il existe beaucoup de femmes fortes comme elle, tout comme il existe beaucoup d’hommes comme Jason. Nous nous sommes simplement efforcés de retranscrire cela”, explique la scénariste. Comme le suggèrent les trailers, l’héroïne badass aura un caractère bien trempé et du charisme à revendre.

À tel point qu’elle pourrait s’assoir à la table de ses illustres prédécesseurs : “Lorsqu’on s’attache à créer un personnage à part entière, avec ses propres désirs, on obtient un résultat certes imparfait, mais aussi indéniablement réaliste. C’est ainsi qu’on crée une femme qui peut rivaliser avec des figures comme Arthur Morgan et Niko Bellic”, promet Alexa D’Agostino.

La scénariste place donc la barre très haut en comparant Lucia à certains des personnages les plus emblématiques de Rockstar. Il faudra évidemment attendre la sortie de GTA 6 pour se faire un avis là-dessus. Pour rappel, le jeu débarquera le 19 novembre prochain sur PS5 et Xbox Series X|S.