GTA 6 : ces 8 nouveautés vont vous pousser à tout explorer

GTA 6 accorde une place de choix à l’exploration. Un immense terrain de jeu a été développé où il sera possible de s’aventurer librement, avec de nombreux lieux à découvrir. Voici ce que l’on sait déjà.

© Rockstar

La carte de GTA 6 sera trois fois plus grande que la zone jouable de Red Dead Redemption 2. Autant dire que les joueurs vont passer de longues heures à explorer chaque recoin de Leonida, qui regorge de lieux à découvrir, d’activités à dénicher et de secrets à percer.

Après avoir assisté à des previews chez Rockstar North, plusieurs créateurs et médias (dont TGG, Flow Games et IGN) ont partagé une kyrielle d’informations sur ce qui nous attend dans le monde ouvert de GTA 6. Voici plusieurs nouveautés prometteuses.

L’exploration sera reine dans GTA 6

Une liberté totale : une fois certaines missions terminées, vous débloquerez l’exploration libre. Vous pourrez alors parcourir la carte sans barrières ni restrictions particulières.

Une zone urbanisée gigantesque : la zone urbanisée localisée en dehors de Vice City sera environ 11 fois plus grande que la zone urbanisée située en dehors de Los Santos dans GTA 5. Environ 10 villes/bourgs vous y attendent.

Une véritable exploration sous-marine : les fonds marins ne seront pas de simples décors. Les joueurs pourront utiliser du matériel de plongée, explorer des épaves et partir à la recherche de trésors.

Une carte très détaillée : la carte accessible depuis le menu pause sera particulièrement détaillée, avec des images satellites en 3D. Elle vous aidera notamment à planifier vos braquages en affichant les bâtiments, les magasins, les bases de gangs, les entrées et les sorties ainsi que la valeur du butin convoité.

Des centaines d’intérieurs accessibles : comme on s’y attendait, les previews évoquent des centaines d’intérieurs explorables dont des boutiques, des établissements et des halls d’immeubles. Les bâtiments équipés d’un héliport sur le toit seraient systématiquement explorables sans écran de chargement. Il semble aussi que les entrées apparaissant sur la carte permettent de repérer les bâtiments réellement accessibles :

The minimap seems to show which buildings are actually enterable. 👀



You can see what look like entrances appearing on the 3D buildings as the player gets closer, which could make it way easier to tell where you can actually go inside. pic.twitter.com/n04atocJN6 — GTA 6 (@GTA_VI_6_) September 3, 2026

De nombreux moyens de transport : bus, trains, taxis, Metromover et même l’application RydeMe (l’équivalent d’Uber) permettront de se déplacer facilement à travers la carte. Vous pourrez sauter le trajet, discuter avec les PNJ à bord, écouter la radio ou scroller sur votre téléphone.

Les lieux de missions restent accessibles : certains bâtiments ou zones visités lors des missions devraient rester ouverts une fois ces dernières terminées, offrant ainsi davantage de possibilités d’exploration.