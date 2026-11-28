Pour le Black Friday, pCloud brade les prix de ses plans de stockage à vie. Le géant suisse de la sécurité propose jusqu’à – 62% de réduction. C’est l’occasion de protéger vos photos, vidéos et autres fichiers précieux pour toujours sans vous encombrer d’un abonnement mensuel.

C’est le moment ou jamais de craquer pour un plan de stockage pCloud. À l’occasion du Black Friday, le spécialiste suisse du stockage en nuage casse les prix de ses différentes formules à vie. Ces dernières vous permettront de stocker vos données en toute sécurité sans avoir à dépenser chaque mois pour un abonnement. Un investissement très avantageux sur le long terme, d’autant que chaque offre vous donnera accès à de nombreuses fonctionnalités pratiques.

Foncez ! Les plans de stockage pCloud sont en forte promotion pour le Black Friday

Il est encore temps de profiter de ces tarifs préférentiels pour choisir le plan à vie qui correspond à vos besoins :

Formule 500 Go Lifetime : 159 € au lieu de 279 € ( -43 % )

: 159 € au lieu de 279 € ( ) Formule 2 To Lifetime : 379 € au lieu de 709 € ( -47 % )

: 379 € au lieu de 709 € ( ) Formule 10 To Lifetime : 1 099 € au lieu de 2 799 € ( -61 % )

: 1 099 € au lieu de 2 799 € ( ) Pack 3-en-1 Lifetime (3 To + pCloud Pass + pCloud Encryption) : 579 € au lieu de 1 517 € (-62 %)

Voir les promotions pCloud du Black Friday

Adopté par plus de 24 millions de personnes, pCloud est une alternative très sérieuse à Google Drive et consorts. Nous avons d’ailleurs pu nous en rendre compte en testant le service sous toutes ses coutures. Performances élevées, protocoles de sécurité robustes, fonctions de sauvegarde et de restauration efficaces, simplicité d’utilisation, compatibilité multiplateforme… La solution coche toutes les cases de ce que l’on peut attendre d’un service de stockage cloud en 2026.

Vous pouvez choisir où vos fichiers seront hébergés. pCloud dispose de centres de données aux Etats-Unis et au Luxembourg, pays soumis au RGPD. L’entreprise relève en outre du droit suisse, soit l’une des juridictions les plus strictes en matière de confidentialité des données et de droits des consommateurs.

Grâce à la synchronisation en temps réel, vous pouvez retrouver vos fichiers et y accéder sur tous vos appareils (macOS, Windows, Linux, iOS ou Android). L’application mobile propose une fonction de téléversement automatique très utile qui vous permettra de libérer facilement de l’espace sur votre smartphone. On apprécie aussi la fonction Souvenirs qui vous replongera dans des moments marquants.

Voir les promotions pCloud du Black Friday

Suite bureautique, galerie photo, lecteur multimédia… De nombreux outils sont inclus

pCloud se démarque par son large éventail d’outils additionnels, inclus dans toutes les offres. L’entreprise met notamment l’accent sur la collaboration. Vous pouvez partager vos documents avec les utilisateurs de pCloud comme avec les non-utilisateurs grâce à des liens de partage, des invitations à des dossiers ou des demandes de fichiers.

Le service intègre également sa propre suite bureautique : pCloud Docs vous permet de créer et de modifier des documents, des tableurs, des présentations et des PDF sans avoir recours à des outils tiers. Et vous pouvez même collaborer dessus en temps réel.

Côté multimédia, vous bénéficiez d’un lecteur intégré pour lire vos sons et vidéos directement depuis le cloud. pCloud Photos organise quant à lui vos clichés dans une galerie intelligente et chronologique, formant des albums par événement et groupes de personnes. Vous disposez même d’outils avancés de retouche pour modifier vos images directement depuis la plateforme.

Le Pack 3-en-1 : 3 To, un gestionnaire de mots de passe et pCloud Encryption

Pour les utilisateurs exigeants qui souhaitent obtenir une protection maximale, le Pack 3-en-1, bradé à -62 %, apparaît comme une évidence. Celui-ci inclut 3 To de stockage à vie, toutes les fonctionnalités déjà énumérées, ainsi que deux services de pointe :

pCloud Pass : pour stocker et accéder facilement à vos mots de passe. Compatible avec tous les appareils, navigateurs et OS, ce gestionnaire vous permet de remplir rapidement les formulaire et de générer des mots de passe robustes et uniques que vous n’aurez pas à mémoriser.

: pour stocker et accéder facilement à vos mots de passe. Compatible avec tous les appareils, navigateurs et OS, ce gestionnaire vous permet de remplir rapidement les formulaire et de générer des mots de passe robustes et uniques que vous n’aurez pas à mémoriser. pCloud Encryption : pour protéger vos fichiers les plus sensibles et y accéder depuis n’importe quel appareil. Cet outil active un chiffrement côté client à connaissance nulle : vos fichiers sont ainsi chiffrés sur votre appareil avant le téléversement, et vous seul détenez la clé permettant de les déchiffrer.

Voir les promotions pCloud du Black Friday



Cet article a été rédigé en partenariat avec pCloud.