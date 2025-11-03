GTA 6 à 100 $ : l’acteur de Lester a un argument imparable pour justifier un tel prix

© Rockstar

Alors que les spéculations continuent autour du troisième trailer de GTA 6, le grand lancement se rapproche à grands pas. Sauf nouveau report, le jeu de Rockstar arrivera enfin le 26 mai prochain sur les consoles de nouvelle génération. Si nous détenons des informations concrètes sur cet opus attendu de pied ferme, de nombreuses questions restent encore en suspens. Notamment celle-ci, cruciale : quel sera le prix de GTA 6 ?

Depuis plusieurs mois, certains, des pontes du jeu vidéo prédisent un tarif bien supérieur à ce qui se pratique dans l’industrie. Tarif qui pourrait même établir un nouveau standard et casser la barrière tarifaire appliqué par les autres éditeurs. Selon l’analyste Matthew Ball, GTA 6 pourrait d’ailleurs devenir le premier titre vendu à 100 dollars dans sa version classique. “Je pense que cela mérite 100 $. L’ampleur et la magnitude de cette production méritent ce prix”, renchérit Chris Stockman, ancien directeur artistique du rival Saints Row.

Le prix de GTA 6 pourrait bousculer les standards de l’industrie

Un avis partagé par Jay Klaitz. Dans une interview récente accordée à The Escapist, l’acteur de Lester dans GTA 5 estime que Rockstar aurait raison de fixer un tel prix à l’aune des sommes considérables investies dans le développement ; lequel a été pour rappel très chronophage :

“GTA V utilisait énormément la capture de mouvement. J’imagine que ce sera pareil pour GTA 5, et ces jeux prennent un temps fou à développer. Des années et des années. C’est pas comme s’ils s’étaient la couler douce et qu’ils s’étaient mis au boulot l’année dernière. Ils ont fini GTA 5 et ont enchaîné avec GTA 6 quasiment aussitôt après”, développe-t-il.

Et d’invoquer aussi la très longue durée de vie du jeu pour justifier cette augmentation : “Il y aura d’autres versions, du contenu téléchargeable, et il y aura un mode en ligne. Au final, on achète quasiment plusieurs jeux en un”. Pour autant, Jay Klaitz comprend aussi l’argument de rendre GTA 6 aussi abordable que possible pour qu’il soit accessible au plus grand nombre. “C’est bien aussi. Il y a peut-être un compromis possible, mais je partage l’avis que ce jeu justifie son prix”, conclut-il.

A un tel prix, espérons en tout cas que GTA 6 ne soit pas décevant comme le craint un ancien développeur de Rockstar.

Source : The Escarpist