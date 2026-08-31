GTA 6 bouleverse la conduite et le vol de voitures, voici tout ce qui change

Rockstar a revu de fond en comble la conduite et la manière de voler des voitures dans GTA 6. Sensations au volant, maniabilité selon les véhicules, systèmes de sécurité, techniques de vol… De nombreux aspects ont été retravaillés pour renforcer le réalisme et l’immersion.

© Rockstar

Rockstar a lancé pour de bon la campagne promotionnelle de GTA 6. En marge de la diffusion de l’Extended Look, plusieurs créateurs de contenus ont été invités chez Rockstar North pour découvrir des séquences de gameplay supplémentaires et poser leurs questions aux développeurs. Convié à l’événement, le YouTubeur TGG vient de publier une vidéo qui revient en détail sur les nouveautés liées à la conduite et au vol de véhicules. Voici les plus notables.

Voitures dans GTA 6 : des changements très prometteurs

Conduite

Une conduite reconstruite de zéro : Rockstar a entièrement revu son système de conduite. Le studio cherche à combiner les sensations de GTA 4 avec l’accessibilité de GTA 5, proposant des vitesses maximales bien plus élevées et des différences de maniabilité majeures entre les véhicules.

: Rockstar a entièrement revu son système de conduite. Le studio cherche à combiner les sensations de GTA 4 avec l’accessibilité de GTA 5, proposant des vitesses maximales bien plus élevées et des différences de maniabilité majeures entre les véhicules. Des routes plus difficiles à emprunter : la circulation sera beaucoup plus dense et les routes plus étroites que dans GTA 5. Il faudra ainsi bien soigner sa trajectoire dans les zones très fréquentées.

: la circulation sera beaucoup plus dense et les routes plus étroites que dans GTA 5. Il faudra ainsi bien soigner sa trajectoire dans les zones très fréquentées. Des dégâts qui influencent davantage la conduite : des pneus abîmés risqueront par exemple plus facilement de provoquer une perte de contrôle ou un retournement.

: des pneus abîmés risqueront par exemple plus facilement de provoquer une perte de contrôle ou un retournement. Une caméra de collision façon Burnout : lors des gros accidents à haute vitesse, la caméra pourra adopter un angle spectaculaire. Cette option pourra être désactivée dans les paramètres.

: lors des gros accidents à haute vitesse, la caméra pourra adopter un angle spectaculaire. Cette option pourra être désactivée dans les paramètres. De différences notables entre les véhicules : la transmission, les pneus et les suspensions auront une influence importante sur le maniabilité de chaque véhicule. Une voiture de sport haut de gamme se montrera par exemple très performante sur route mais beaucoup moins hors des sentiers battus.

: la transmission, les pneus et les suspensions auront une influence importante sur le maniabilité de chaque véhicule. Une voiture de sport haut de gamme se montrera par exemple très performante sur route mais beaucoup moins hors des sentiers battus. Le nitrous fait son retour : le boost de vitesse pourra être utilisé pendant la conduite et dans les courses.

: le boost de vitesse pourra être utilisé pendant la conduite et dans les courses. Carburant et recharge : les véhicules thermiques devront être ravitaillés et les voitures électriques rechargées (la procédure prendra environ dix secondes).

Vol de véhicules

Des véhicules mieux protégés : il faudra disposer d’un cloneur de clés pour pouvoir démarrer certains véhicules coûteux.

: il faudra disposer d’un cloneur de clés pour pouvoir démarrer certains véhicules coûteux. Des outils à débloquer : tous les équipements nécessaires au vol ne seront pas disponibles dès le début. Certains, comme les cloneurs de clés, pourront être obtenus en complétant des tâches pour les receleurs.

: tous les équipements nécessaires au vol ne seront pas disponibles dès le début. Certains, comme les cloneurs de clés, pourront être obtenus en complétant des tâches pour les receleurs. Des traceurs de différents niveaux : les véhicules volés sont équipés de systèmes de localisation plus ou moins sophistiqués. Plus vous progressez auprès des receleurs, plus ces derniers seront capable de désactiver les traceurs les plus avancés.

: les véhicules volés sont équipés de systèmes de localisation plus ou moins sophistiqués. Plus vous progressez auprès des receleurs, plus ces derniers seront capable de désactiver les traceurs les plus avancés. Des traceurs particulièrement contraignants : si vous les dérobez, certains véhicules haut de gamme vous obligeront à continuer de rouler à vive allure. Car si vous ralentissez trop longtemps, le traceur alertera la police et lui transmettra votre position.

: si vous les dérobez, certains véhicules haut de gamme vous obligeront à continuer de rouler à vive allure. Car si vous ralentissez trop longtemps, le traceur alertera la police et lui transmettra votre position. L’application Waink : elle permettra de scanner un véhicule afin de connaître son niveau de sécurité, l’outil nécessaire pour le voler, son niveau de traçage, sa valeur de revente ou encore le coût nécessaire pour l’enregistrer comme véhicule personnel.

: elle permettra de scanner un véhicule afin de connaître son niveau de sécurité, l’outil nécessaire pour le voler, son niveau de traçage, sa valeur de revente ou encore le coût nécessaire pour l’enregistrer comme véhicule personnel. Le carjacking se corse : les passagers ne resteront plus forcément assis dans le véhicule. Ils pourront se défendre et tenter de vous tirer hors de la voiture.

Autres nouveautés