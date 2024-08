GTA 6 : la date précise de la sortie aurait fuité, les fans doutent

Crédit : Take-Two Interactive



La date de sortie précise de GTA 6 fait l’objet de spéculations depuis la sortie du trailer de tous les records en décembre. Le jeu est annoncé dans cette vidéo pour 2025. Depuis, l’éditeur Take-Two a confirmé à demi-mot une sortie de GTA 6 pour l’automne de cette année, mais la fenêtre de sortie reste extrêmement large. Pas idéal pour prévoir les congés nécessaires pour se plonger dans le prochain titre de Rockstar.

IMDb aurait maintenant peut-être apporté la réponse que tout le monde attendait. En consultant la page IMDb du jeu, un internaute aurait vu une date précise de sortie. Capture d’écran à l’appui, il est venu demander leur avis aux membres de la communauté Reddit “r/GTA6” sur cette date : le 27 octobre 2025.

Crédit : IMDb.

GTA 6 pourrait-il sortir le 27 octobre 2025 ?

IMDb est habituellement fiable. Le site constitue avant tout une formidable archive pour les films, recensant la plupart des sorties dans le monde, avec leur réalisateur et équipe de production. La plateforme agit de la sorte aussi pour les jeux vidéo, dans une moindre mesure forcément, puisque le nombre de sorties vidéoludiques est bien inférieur.

Pourtant la publication sur Reddit de cette capture d’écran, accompagnée de la question “est-ce que c’est réel ?“, n’a pas tardé à attirer les réponses sarcastiques. Le commentaire plébiscité par la communauté répond “Oui, ça a été annoncé demain” dans un habile mélange des temps. Un autre déclare : “la réponse courte est non. La réponse longue est noooooon.” Comme d’habitude, chacun redouble d’inventivité dans les commentaires.

Bref, la plupart doutent d’une sortie ce jour-là. En effet, le 27 octobre 2025 sera un lundi. Il est peu probable que Take-Two opte pour un jour aussi peu propice à la pratique du jeu vidéo pour sortir son prochain titre phare, sur lequel repose tous ses espoirs de croissance. Depuis, la date de sortie a bien évidemment été supprimée de la page IMDb de GTA 6.

Il est probable que Take-Two n’ait même pas encore fixé la date exacte, à plus d’un an de la sortie. Toutefois, la véritable date ne sera probablement pas si éloignée du 27 octobre, si le jeu est prévu actuellement pour l’automne et qu’aucun autre retard n’est rencontré par Rockstar dans le peaufinage.