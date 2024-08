GTA 6 dans le Xbox Game Pass : Take-Two évoque son arrivée dans le service de Microsoft

GTA 6 sortira en 2025 sur PS5 et Xbox Series. Les joueurs PC et possesseurs d’une console de Microsoft peuvent-ils espérer l’arrivée du prochain Grand Theft Auto dans le Game Pass ? Le PDG de Take-Two s’exprime sur le sujet.

© Rockstar

De nombreux jeux particulièrement attendus sont déjà sortis en 2024, tandis qu’une poignée d’entre eux paraîtra dans les derniers mois de l’année. Pourtant, aucun ne cristallise autant d’excitation qu’un certain GTA 6, prévu en 2025 et sûrement le titre le plus attendu de l’histoire du jeu vidéo.

Il suffit de voir le compteur de vues du premier trailer de Grand Theft Auto 6, au-delà des 200 millions, pour s’en convaincre. La bande-annonce et le site officiel de Rockstar indiquent bien que le jeu sortira sur PS5 et Xbox Series, tandis que la version PC devrait arriver plus tard. Y a-t-il aussi un espoir de voir GTA 6 intégrer le Game Pass ultérieurement ? Take-Two répond.

GTA 6 dans le Xbox Game Pass, une idée qui n’emballe pas Take-Two

GTA 6 dans le PC et le Xbox Game Pass, voilà de quoi permettre à des millions de joueurs de se plonger dans le jeu à petit prix. Malheureusement, le PDG de Take-Two (maison-mère de Rockstar), Strauss Zelnick, ne semble pas particulièrement emballé par cette perspective.

« Je pense que le fait d’offrir un titre de premier plan vendu à un prix élevé dans un service d’abonnement, détournera petit à petit les consommateurs vers ce service d’abonnement pendant au moins un certain temps », explique-t-il à GamesIndustry.

Difficile d’imaginer GTA 6 arriver dans le Xbox Game Pass à court terme, donc. Plutôt logique étant donné que le soft ne devrait pas avoir besoin de ça pour rassembler les joueurs par millions. Et sur le long terme ? On imagine qu’il faudra patienter longtemps si Rockstar prévoit de lancer un mode online de Grand Theft Auto 6 ainsi que des DLC ultérieurement, ce qui boosterait les ventes sèches du jeu.

En revanche, quelques années après son lancement et une fois son cycle de vie terminé, GTA 6 pourrait imiter son prédécesseur et débarquer dans le catalogue du service de Microsoft. Rappelons que GTA 5 était bien disponible dans le Game Pass avant de le quitter début 2024.