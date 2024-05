Dragon Ball Sparking Zero : la date de sortie se précise, les fans vont être ravis

Et si Dragon Ball : Sparking Zero sortait plus tôt que prévu sur PC, PS5 et Xbox Series ? Le jeu de combat devrait finalement arriver dès 2024 si l’on en croit cet organisme de classification singapourien.

Bandai Namco offrait aux fans de la licence le jeu de combat 2D de leurs rêves avec Dragon Ball FighterZ en janvier 2018. Oui, la sortie de titre date de plus de six ans, raison pour laquelle la communauté attend de pied ferme Dragon Ball : Sparking Zero.

Il s’agit d’un nouveau jeu de combat, mais cette fois en 3D, puisqu’il se positionne comme l’héritier spirituel de la série des Budokai Tenkaichi. Les fans ont pu découvrir l’impressionnant roster de Dragon Ball : Sparking Zero, mais ne connaissent toujours sa date de sortie. Bonne nouvelle, le jeu pourrait bien arriver plus tôt que prévu.

Une sortie en 2024 pour Dragon Ball Sparking Zero ?

Bandai Namco organisait une longue présentation de gameplay de Dragon Ball : Sparking Zero en mars dernier. Malheureusement pour les joueurs, l’entreprise japonaise ne dévoilait pas la date ou même la période de sortie du jeu de combat développé par Spike Chunsoft à cette occasion.

Comme souvent, les organismes de classification permettent d’en savoir plus avant même qu’un éditeur ne communique. L’IMDA (Infocomm Media Development Authority), organisme singapourien de classification des films, programmes télévisés et jeux vidéo, vient d’enregistrer un certain Dragon Ball : Sparking Zero.

Sa base de données indique que le titre de Bandai Namco sortira en 2024 et non en 2025 comme l’absence de communication de la part de l’éditeur le laissait penser. Les joueurs PC, PS5 et Xbox Series devraient bien pouvoir jouer à Dragon Ball Sparking Zero d’ici décembre prochain, l’année même de la mort d’Akira Toriyama.

Rappelons que l’ESRB enregistrait aussi Dragon Ball : Sparking Zero en mars dernier, ce qui permettait déjà la communauté d’espérer que le jeu de combat sortirait en 2024. Le jeu devrait rassembler tous les fans de la licence à son lancement, même si Dragon Ball : Sparking Zero sera dépourvu de mode coop local.

Source : ResetEra