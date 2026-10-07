GTA 6 ne vous rendra pas « tout-puissant », le danger sera partout

Dans GTA 6, vous ne serez plus forcément le personnage le plus dangereux de la rue. Certains PNJ seront eux aussi lourdement armés et pourront vous prendre subitement pour cible. De quoi rendre l’exploration de Leonida particulièrement imprévisible.

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GTA 6 ne vous conférera pas une puissance incommensurable. Bien que vous disposerez évidemment d’un arsenal fourni, vous devrez composer avec des PNJ lourdement armés qui pourront vous chercher des noises. “Vous êtes toujours puissant et capable, mais vous n’êtes pas le seul à être violent, le seul à posséder des armes, ni le seul fou, explique Rob Nelson, co-directeur de Rockstar North. Cela rend le monde bien plus imprévisible et intéressant”.

Dans GTA 5 (et les précédents volets), les joueurs bénéficiaient d’une puissance largement supérieure à celle des autres PNJ, à l’exception de la police, des ennemis rencontrés pendant les missions ou encore des membres de gangs. Certains passants pouvaient certes se rebiffer si vous les provoquiez ou tentiez de leur voler leur voiture, allant jusqu’à sortir une arme. Mais la majorité des gens prenait généralement la fuite, trop effrayés pour vous tenir tête.

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GTA 6 : les PNJ seront bien plus imprévisibles que dans les précédents volets

“Dans les précédents GTA, on se sentait un peu tout-puissant. On était le seul à disposer d’un arsenal invisible, bien caché. Hormis la police, tout le monde prenait la fuite, terrorisé, si on commençait à faire des siennes. Le monde de GTA 6 est différent”, promet Nelson dans les colonnes d’IGN. En parcourant l’énorme carte du jeu, vous pourrez ainsi croiser des PNJ dangereux et belliqueux, susceptibles d’ouvrir le feu pour un oui ou pour un non.

Le responsable du développement estime qu’être un personnage très dominant “peut être amusant, mais pas autant” qu’un monde dans lequel les autres peuvent avoir “leurs propres impulsions et agir sur vous”. Cette volonté de faire du joueur un danger parmi d’autres s’inscrit dans la continuité de Red Dead Redemption 2, où des gangs peuvent vous attaquer sans crier gare pendant que vous vous baladez.

Ces déclarations confirment que l’espace de jeu de GTA 6 ne sera pas simplement grand par sa taille. Il sera également plein de vie, de surprises et de dangers. Selon le New York Times, Grand Theft Auto VI comportera plus de 600 000 animations (contre 55 000 pour GTA 5 et 300 000 pour RDR2). Rockstar a constitué une équipe spécifiquement chargée de donner vie aux PNJ, chaque personnage bénéficiant d’une véritable direction artistique. Le monde ouvert s’annonce ainsi particulièrement vivant, imprévisible et passionnant.