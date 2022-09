GTA 6 : personnages, armes, nouveautés… Tout ce que la fuite a confirmé

La fuite de GTA 6 nous a donné de nombreuses informations sur le futur jeu de Rockstar. On fait le point sur les révélations les plus notables.

GTA VI ©Rockstar Games

Après de longues années d’attente, GTA 6 a enfin été dévoilé… par un pirate. Ce dernier a publié 90 vidéos de gameplay du futur jeu. De quoi faire le bonheur des joueurs impatients mais surtout le malheur de Rockstar. Ces séquences proviennent de versions préliminaires du titre. Elles sont ainsi loin de témoigner fidèlement du résultat final, notamment au niveau des graphismes. Pour autant, ces nombreuses vidéos nous distillent une myriade d’informations dont voici un condensé.

GTA 6 : retour à Vice City

Il se murmurait depuis quelque temps que GTA 6 s’établirait à Vice City. Nous en avons désormais la confirmation : le Miami à la sauce Rockstar sera au cœur du futur blockbuster. De nombreux bâtiments et panneaux visibles dans les vidéos en fuite permettent d’étayer cette affirmations. On peut notamment voir la mention VCPD sur les voitures de police (pour Vice City Police Department) ou encore l’inscription « Vice City Metro » sur une rame :

GTA VI ©Rockstar Games

GTA 6 se développera dans une version plus contemporaine de la ville fictive que l’on pouvait arpenter dans le jeu éponyme (qui se déroulait dans les années 1980). Plus de modernité mais surtout bien plus d’espace à explorer. À en croire certains fans, la carte de GTA 6 sera d’ailleurs bien plus grande que dans le précédent opus.

Quelques endroits familiers seront de retour à l’instar du Malibu Club et de l’hôtel Ocean View. On peut également citer des artères iconiques comme Ocean Drive. Il y aura en outre des îles, des zones industrielles et des espaces ruraux à explorer, des marécages peu accueillants et un lac étant notamment au menu.

GTA 6 : deux personnages jouables

Comme c’était attendu, il sera possible d’incarner deux personnages différents dont le premier personnage principal féminin de la franchise. Nommée Lucia, cette femme d’origine latine sera secondée par son complice Jason que les joueurs pourront aussi jouer. Il s’agirait visiblement d’un couple à la Bonnie and Clyde déterminé à semer la pagaille dans la ville.

Toujours selon le leak, il sera possible de personnaliser leur apparence. Dans les vidéos, on peut notamment voir Lucia arborer des coiffures et des tenues différentes, preuve que cette option sera proposée. Reste à savoir dans quelle mesure on pourra pimper les personnages.

GTA VI ©Rockstar Games

GTA 6 : armes et gameplay

Pour déchaîner votre puissance de feu, vous pourrez compter sur un arsenal bien fourni selon les vidéos en fuite. Fusil d’assaut, sniper, fusil de chasse, lance-roquettes seront notamment au rendez-vous. Il sera aussi possible de se défendre avec des armes de fortune comme un club de golf, une batte de baseball ou un pied de biche.

Le joueur qui ne conduit pas pourra s’asseoir sur la fenêtre d’une voiture pour tirer à 360 degrés. Dans la rue, il pourra également faire feu en restant accroupi ou couché pour se mettre à couvert. Il aura tout loisir de longer les murs mais aussi de ramper et de porter un PNJ sur son dos, comme dans Red Dead Redemption 2.

Une nouvelle roue d’armes, inspirée également de RDR2, sera au programme. Nager sera en outre toujours possible et l’utilisateur pourra même tirer sous l’eau (avec des armes adaptées). Par ailleurs, les braquages de petits commerces seront disponibles. À cette occasion, vous pourrez menacer les PNJ présents et interagir avec votre binôme.

Enfin, le système de recherche sera toujours composé de cinq étoiles avec une nouveauté notable : si les policiers vous voient entrer dans un véhicule volé, ils vous chercheront coûte que coûte, même après votre première disparition. De même, si vous entrez dans un véhicule en étant déjà recherché, ce dernier sera connu par les forces de l’ordre. Il faudra donc être d’autant plus prudent…

Si ces révélations sont bonnes à prendre, il faudra continuer à s’armer de patience puisque GTA 6 ne devrait pas sortir avant 2024-2025. Il est toutefois possible que de nouvelles fuites fassent leur apparition, le pirate tentant de faire du chantage à Rockstar.