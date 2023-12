GTA 6 pourrait-il sortir sur la future Nintendo Switch 2 ?

GTA 6 est prévu sur PS5 et Xbox en 2025, mais le titre de Rockstar pourrait-il également sortir sur la future Nintendo Switch 2 ? Sa configuration matérielle plus récente pourrait peut-être en avoir les capacités. Voici un début de réponse.

© Rockstar

Pour l’instant, GTA 6 n’est prévu que pour une sortie sur Xbox Series X/S et sur PS5. Comme d’habitude avec Rockstar, la version PC n’arrivera pas de sitôt, a l’instar de GTA V ou Red Dead Redemption 2. Mais quid de Nintendo, dont la Switch avait récemment droit à un portage de Red Dead Redemption premier du nom ?

Microsoft et Sony se font inlassablement face, en sortant quasi-simultanément leurs consoles, sur un segment de jeux plus adultes. Nintendo fait bande à part. Cela porte déjà ses fruits en ciblant davantage une clientèle familiale, où elle n’a aucun concurrent. Mais surtout, la firme japonaise ne s’aligne pas sur le calendrier de sortie des Xbox et PlayStation .

Nintendo prévoit très probablement de sortir sa prochaine console en 2024. La configuration matérielle de cette “Nintendo Switch 2“, plus récente, pourrait ainsi lui permettre d’aller marcher sur les plate-bandes de PlayStation et Xbox. De folles rumeurs circulent depuis quelques mois, notamment qu’elle profiterait du DLSS 3.1, de Ray Tracing et de plus de RAM que la Xbox Series S. Alors pourrait-on voir sortir GTA 6 sur la prochaine console Nintendo ?

La Nintendo Switch 2 n’aura probablement pas droit à GTA 6

Digital Foundry, site spécialisé dans le hardware et les tests matériels, répond qu’il ne faut pas retenir son souffle pour une sortie de GTA 6 sur Nintendo Switch 2. Dans une vidéo de questions réponses sur GTA 6, ses experts expliquent avoir “une assez bonne idée” des spécifications matérielles de la Switch 2, bien que Nintendo démente son existence même.

À lire > GTA 6 : une version PS5 qui surpassera celle sur Xbox Series X ?

Le patron de Digital Foundy indique ainsi qu’un portage de GTA 6 sur la Nintendo Switch 2 serait “très très délicat à réaliser“. Car “il s’agit d’une puce mobile. Nous avons vu beaucoup de choses étonnantes sur la Switch 1. La Switch 2 sera bien meilleure, elle représentera un véritable saut générationnel. Mais les choses que Rockstar semble déployer pour GTA 6 sont probablement au-delà.“

Un autre membre de l’équipe souligne également que l’un des principaux problèmes pour faire fonctionner GTA 6 sur la Switch 2 est que le modèle d’éclairage du jeu sera entièrement basé sur le ray tracing. Pour lui, “la Switch 2 ne sera pas assez puissante pour faire tourner tout ce ray tracing“. Des déclarations qui vont dans le sens de rumeurs moins folles, selon lesquelles la Nintendo Switch 2 serait aussi puissante qu’une PS4.