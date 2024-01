Sea of Thieves pourrait enfin sortir sur PS5, est-ce la fin des exclusivités sur Xbox ?

© Microsoft Gaming

Sea of Thieves a fait un carton sur PC et Xbox. Si la popularité du jeu de piraterie multijoueur est quelque peu retombée, le jeu fait toujours l’objet d’un suivi assidu de la part des développeurs et les joueurs le rendent bien. Selon Active Player, le jeu se maintient aux alentours de 600 000 joueurs quotidiens notamment grâce au Xbox Game Pass, où il est disponible.

C’est toutefois moins que les pics d’utilisateurs des confinements. Alors quoi de mieux pour atteindre de nouveaux sommets que de le porter sur PS5 ? Selon deux sources sans lien, Game File et le journaliste Jeff Grubb, c’est une question que se pose ou que s’est posé Microsoft.

Microsoft a envisagé le port de Sea of Thieves sur PlayStation

Game File rapporte ainsi que Microsoft a envisagé de lancer Sea of Thieves sur PlayStation pour début 2024. Le média spécialisé aurait obtenu cette information d’une source au fait des projets de portage du jeu. C’est une certitude au passé : Game File ignore si le projet est toujours en cours et les responsables de Microsoft Gaming (anciennement Xbox) ont refusé les demandes de commentaires des journalistes.

Une autre source abonde dans le même sens, cette fois-ci avec davantage de certitude. Selon Jeff Grubb, Microsoft envisage d’abandonner ses exclusivités pour vendre ses jeux sur davantage de consoles. Dans un épisode du podcast Giant Bomb, le journaliste indique qu’il a ainsi entendu parler d’un portage de Sea Of Thieves, non seulement sur PS5 mais aussi sur la Nintendo Switch !

Depuis 2018 et sa sortie en accès anticipé, Sea of Thieves est toujours resté disponible uniquement sur Xbox et sur PC. Tout comme Halo, Gears of War ou Forza, c’est un titre phare qui joue le rôle d’argument pour inciter les joueurs à opter pour Xbox plutôt que pour PlayStation. Si Microsoft a porté certains de ses jeux sur Switch, ce serait la première fois que l’éditeur concèderait un aussi gros titre à son principal rival, Sony et sa PS5.

Cela pourrait s’expliquer notamment par le fait que la Xbox est en difficulté et que la PS5 domine le marché des consoles. Plutôt que de continuer les pots cassés avec la Series X/S, Microsoft pourrait décider de tirer davantage de profits des jeux de cette génération de consoles en les rendant disponible chez PlayStation… En attendant sa prochaine console, la Xbox Series X2, qui sortirait bien plus tôt que prévu.