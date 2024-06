GTA Online : votre personnage en danger ? Une faille de sécurité majeure touche la version PC

GTA Online est touché par une faille de sécurité majeure sur PC. Rockstar a décidé de désactiver temporairement le braquage du casino à cause de cette menace qui pourrait fortement impacter les parties des joueurs.

© Rockstar

GTA 5 comprend un mode histoire dense et riche en rebondissements dans un monde ouvert débordant de contenu annexe. Évidemment, plus de dix ans après la sortie du jeu, c’est bien GTA Online qui occupe les joueurs.

Le mode multijoueur sorti d’abord dans GTA 5 et maintenant disponible en stand-alone rassemble toujours massivement les fans de la licence prêts à bondir sur GTA 6. Malheureusement, Rockstar vient de désactiver le braquage du Diamond Casino sur PC à cause d’une faille de sécurité critique. Celle-ci pourrait même menacer les personnages des joueurs.

Une faille de sécurité majeure de GTA Online menace les parties des joueurs et bloque du contenu

Vous ne pouvez plus vous lancer dans le braquage du Diamond Casino & Hotel dans la version PC de GTA Online. Rockstar a pris la décision de suspendre cette activité phare du mode multijoueur en raison d’une faille de sécurité majeure touchant ses serveurs.

« Nous avons apporté une modification temporaire à GTA Online sur PC afin de protéger les joueurs contre une vulnérabilité identifiée. Les joueurs de GTA Online sur PC ne pourront pas accéder aux casses du casino ni configurer la propriété Arcade jusqu’à ce qu’un correctif permanent soit mis en place » indique le communiqué de Rockstar.

Cette faille permettrait aux hackers de modifier les statistiques des personnages d’autres joueurs, mais aussi d’effacer leur argent ou encore de changer son apparence. Bref, les parties des fans de GTA Online, dont on ne sait pas ce qu’il adviendra une fois GTA 6 sorti, seraient à la merci des pirates.

Notez que la salle d’arcade, qui permet de lancer le braquage du casino, est aussi indisponible. Malheureusement, la communauté doit se montrer patiente, puisque le studio américain ne précise pas quand les joueurs pourront à nouveau se lancer dans le casse du Diamond Casino & Hôtel.

Rappelons que ce braquage de GTA Online est particulièrement apprécié, car considéré comme « le plus complexe et le plus risqué jamais vu à Los Santos » en raison de la sécurité maximale du lieu. Toutefois, l’ampleur du butin à récupérer en vaut la chandelle.