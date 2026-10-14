GTA 6 sur PC : la fenêtre de sortie a fuité, et l’attente s’annonce bien plus courte que prévu

Les joueurs PC n’auront pas à ronger leur frein bien longtemps. Rockstar viserait le premier trimestre 2027 pour lancer GTA 6 sur ordinateur, à peine quelques mois après les consoles.

Personne n’osait l’espérer. Selon GamesBeat, qui cite quatre sources anonymes au fait des plans du studio, la version PC de Grand Theft Auto VI arriverait entre janvier et mars 2027. Les possesseurs de PS5 et de Xbox Series X|S, eux, découvriront Vice City le 19 novembre, date confirmée sur le site officiel de Rockstar après deux reports. Contacté, le studio n’a pas commenté.

GTA 6 sur PC : une rupture avec dix ans d’habitudes

Chez Rockstar, l’attente se compte d’ordinaire en saisons. GTA V avait mis dix-neuf mois à rejoindre le PC, Red Dead Redemption 2 un peu plus d’un an. Au printemps, d’anciens développeurs du studio n’envisageaient pas de portage avant 2027. En mai, Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, défendait encore cette doctrine devant Bloomberg : « Rockstar commence toujours par la console ». Dans le même entretien, il reconnaissait que le PC peut peser « 45 à 50 % des ventes » d’un blockbuster. L’argument porte, pour un jeu dont le budget dépasserait, selon les rumeurs, deux milliards de dollars.

GamesBeat avance un autre levier : FiveM, la plateforme de serveurs roleplay rachetée par Rockstar en 2023, qui tourne exclusivement sur PC.

Jailbreak PS5 et émulation : Rockstar a intérêt à se presser

Le calendrier tombe aussi en pleine tempête pour Sony. Publié le 29 septembre, le jailbreak Relapse ouvre en quelques secondes les PS5 restées sous un firmware 13.60 ou antérieur. Dans le même temps, des émulateurs PC comme KytyPS5 font déjà tourner des jeux PS5. GTA 6 devrait échapper à l’exploit, que le firmware 14.00 neutralise. Une version PC officielle disponible dès l’hiver priverait toutefois les bidouilleurs de leur meilleure motivation.