GTA 6 : les testeurs craquent, le portage PC s’éloigne, la pression monte

Alors que la sortie de Grand Theft Auto VI approche à grands pas, des témoignages anonymes d’employés décrivent des conditions de travail éreintantes. Côté PC, le silence de Rockstar alimente toutes les spéculations.

GTA 6 est prévu pour le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series. La version PC, elle, se fait toujours attendre. © Girts Ragelis

À six mois du lancement prévu le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series, l’envers du décor chez Rockstar Games prend une teinte nettement moins reluisante que les néons de Vice City. Deux avis publiés fin avril sur Glassdoor, attribués à des testeurs QA du studio, exposent une réalité brutale : heures supplémentaires non rémunérées, nuits de travail prolongées jusqu’à 3 heures du matin, et des échéances comprimées au point d’exiger en deux ou trois mois ce qui en nécessite habituellement cinq ou six. Un analyste QA basé à Bengaluru, en Inde, évoque un impact direct sur sa santé mentale et juge toute remontée hiérarchique parfaitement vaine.

Le crunch, mal chronique d’un studio sous pression

Le phénomène n’est pas inédit chez Rockstar. Lors du développement de Red Dead Redemption 2, des testeurs avaient rapporté des semaines de 100 heures. Le journaliste Jason Schreier avait toutefois estimé l’an dernier que le crunch sur GTA 6 restait bien en deçà de ces excès passés. La situation semble avoir évolué depuis.

L’insider Kiwi Talkz a corroboré sur X les témoignages, en précisant que le studio indien, le plus important en effectifs, serait le plus durement touché. Ce contexte s’alourdit encore quand on se souvient qu’en octobre 2025, Rockstar avait licencié 31 employés de Rockstar North, invoquant des fuites d’informations confidentielles. Le syndicat IWGB avait alors dénoncé une manoeuvre antisyndicale, et des manifestations s’étaient tenues devant les bureaux londoniens de Take-Two. Un tribunal britannique n’a pas retenu cette qualification, mais la procédure judiciaire reste en cours.

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Portage PC : un horizon lointain et volontairement flou

L’autre sujet brûlant concerne les joueurs sur ordinateur. Rockstar n’a toujours formulé aucune annonce officielle concernant une version PC de GTA 6. D’anciens développeurs du studio ont confié à des médias spécialisés qu’un portage était bel et bien en préparation, sans envisager de sortie avant 2027 au plus tôt. La stratégie reprend un schéma éprouvé : GTA V avait attendu 19 mois après sa sortie console pour débarquer sur PC, Red Dead Redemption 2 environ 13 mois.

Les données de ventes de GTA Online renforcent d’ailleurs cette logique, les revenus générés sur PC demeurant nettement inférieurs à ceux des consoles. Pour les adeptes du clavier-souris, la patience reste donc le seul mot d’ordre.

Take-Two tient son prochain bilan trimestriel le 21 mai 2026. Le lancement d’une campagne marketing et la diffusion d’une troisième bande-annonce y sont largement attendus.

Sources : Rockstar Newswire, Wccftech, PCGamesN, GamingBible