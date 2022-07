GTA 6 : un indice repéré dans la dernière mise à jour de GTA Online

Le DLC The Criminal Enterprises – Crédit : Rockstar

GTA 6 est espéré à l’horizon 2024-2025. En attendant, le ballet des rumeurs continue de tournoyer, les joueurs étant à l’affût de la moindre révélation, fût-elle réaliste ou non. Mercredi, le très sérieux journal Bloomberg a publié plusieurs informations croustillantes sur GTA 6. Outre la présence d’un personnage féminin jouable, le successeur de GTA 5 pourrait se dérouler en partie à Vice City, ville calquée sur Miami, comme dans le jeu éponyme Grand Theft Auto: Vice City sorti en 2002.

Alors que des joueurs parient de l’argent sur la ville choisie pour GTA 6, il semble donc que Miami aura une place conséquente dans l’intrigue. Car outre l’article de Bloomberg, des joueurs ont repéré un potentiel easter eag dans le DLC The Criminal Enterprises fraîchement disponible sur GTA Online.

Dans les nouvelles missions, vous collaborez avec une organisation gouvernementale louche nommée United Liberty Paper. Vous aurez alors une conversation avec votre gestionnaire qui lancera, l’air de rien : « Même les prévisions météorologiques s’améliorent. Dès la semaine prochaine, tempêtes tropicales ».

Vice City serait bien au programme de GTA 6

Il n’en fallait pas plus pour agiter les forums des fans de GTA. Et pour cause : au début de Vice City, lorsque Tommy Vercetti monte pour la première fois dans une voiture ou sur une moto, la station de radio diffuse le flash info suivant : « Tous les ponts et certaines routes de la zone métropolitaine de Vice City ont été fermés en raison d’un avertissement de temps violent. Les météorologues traquent l’ouragan Hermione qui a déjà dévasté cinq îles des Caraïbes ».

Pour résumer, Vice City s’ouvre avec un avertissement sur les tempêtes tropicales. Et la dernière mise à jour de GTA Online inclut également un tel avertissement. S’agit-il d’une simple coïncidence ? Ou d’un easter egg savamment dissimulé par Rockstar pour teaser GTA 6 ? Quand on connaît le soin apporté aux détails scénaristiques par l’éditeur, cette seconde éventualité ne semble pas si délirante.

Les fans de la franchise y voient en tout cas un lien évident. Certains spéculent même que la mention « dès la semaine prochaine » fait référence à la première semaine d’août qui se profile. Et que Rockstar y fera des révélations sur son futur blockbuster. Affaire à suivre, donc…

Source : PCgamesn