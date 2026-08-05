Adieu Google Assistant : Gemini va le remplacer à partir de cette date

La fin de Google Assistant est désormais imminente. Dès le mois de septembre, Gemini le remplacera définitivement sur les appareils Android compatibles, devenant ainsi l’assistant par défaut des utilisateurs.

© ChatGPT / Tom’s Guide

C’est la fin d’une ère. Après plusieurs reports, Google acte enfin la disparition définitive de Google Assistant sur les appareils Android au profit de Gemini. Cette transition était initialement programmée pour 2025 mais Google avait repoussé l’échéance pour laisser le temps aux utilisateurs d’apprivoiser le nouvel agent conversationnel.

“Nous commencerons à supprimer l’accès à Google Assistant à partir du 4 septembre ; ce processus pourrait prendre quelques semaines pour toucher tous les utilisateurs”, indique Google dans un courriel envoyé aux utilisateurs. Une fois l’accès supprimé, il ne sera plus possible d’utiliser Google Assistant ni de le réactiver sur votre smartphone, votre tablette ou vos autres appareils associés.

Google Assistant tire sa révérence au profit de Gemini

Sur ses pages d’assistance, Google confirme que Gemini remplacera progressivement Google Assistant sur la majorité des appareils mobiles. Le géant du Web indique que son chatbot est capable d’effectuer les mêmes tâches, tout en offrant des échanges plus naturels grâce à ses capacités conversationnelles améliorées.

Gemini deviendra ainsi votre assistant par défaut. C’est lui qui s’ouvrira lorsque vous prononcerez la requête d’activation “Hey Google” ou quand vous appuierez longuement sur le bouton d’alimentation. Outre les smartphones et les tablettes, la fin de l’Assistant Google concerne également les montres Wear OS ainsi que les casques et les écouteurs compatibles.

Gemini a également commencé à s’imposer sur Android Auto malgré plusieurs couacs dénoncés par les utilisateurs. “Nous nous engageons à assurer une transition en douceur et sommes convaincus que Gemini vous offrira une expérience d’assistance encore plus performante et utile”, promet Google dans son courriel.

Notez que les utilisateurs dont les appareils ne répondent pas aux exigences minimales de Gemini, ou qui résident dans des régions où le modèle de langage n’est pas encore pris en charge, pourront continuer à utiliser Google Assistant jusqu’à son retrait définitif.