Windows 11 26H2 arrive cet automne, mais vous ne verrez quasiment aucune différence

Windows 11 26H2 devrait débarquer entre fin septembre et fin octobre 2026, sous la forme d’un simple enablement package. Le précédent, 25H2, avait été publié fin septembre ; les versions 24H2 et 23H2 étaient sorties en octobre de leurs années respectives. Le schéma reste identique, et le contenu aussi : cette mise à jour prolonge […]

Windows 11 26H2 : la prochaine mise à jour annuelle de Microsoft est attendue entre fin septembre et fin octobre 2026. © Tom’s Guide

Windows 11 26H2 devrait débarquer entre fin septembre et fin octobre 2026, sous la forme d’un simple enablement package. Le précédent, 25H2, avait été publié fin septembre ; les versions 24H2 et 23H2 étaient sorties en octobre de leurs années respectives. Le schéma reste identique, et le contenu aussi : cette mise à jour prolonge avant tout le cycle de support de l’OS jusqu’en octobre 2028, sans bouleverser quoi que ce soit sous le capot.

Le chiffre qui résume tout : 174 Ko. Soit 0,003 % du poids initial de Windows 11 24H2. Difficile de parler de refonte.

Un modèle de maintenance partagé entre trois versions de Windows 11

Les trois déclinaisons de Windows 11 (24H2, 25H2 et bientôt 26H2 donc) partagent le même modèle de maintenance. Concrètement, les améliorations de performances et les correctifs de sécurité arrivent chaque mois via les mises à jour cumulatives, quelle que soit la version installée. Les nouvelles fonctionnalités, elles, sont déployées au fil de l’eau. Passer de 25H2 à 26H2 prendra moins de cinq minutes et ne modifiera pas la configuration requise : tout PC capable de faire tourner 24H2 acceptera 26H2 sans broncher.

Seule exception notable : les PC Arm équipés d’un Snapdragon X2 ou d’un Nvidia RTX Spark embarqueront Windows 11 26H1 en sortie d’usine et sauteront directement à 27H2 en 2027.

Deux changements de comportement activés par défaut dans Windows 11 26H2

Les seules vraies modifications propres à 26H2 concernent des réglages par défaut. D’abord, Windows Backup, rebaptisé « Windows settings backup and restore », sauvegardera automatiquement les paramètres et certains fichiers personnels vers le cloud. Il faudra désactiver la fonction manuellement pour s’y soustraire. Microsoft précise dans un document de support que la fonctionnalité « offre une expérience cohérente et renforce la continuité d’activité grâce à des capacités de sauvegarde robustes et de restauration rapide ».

Ensuite, la restauration à un point dans le temps (Point-in-time restore), déjà disponible sur 24H2 et 25H2, sera elle aussi activée d’office, y compris sur les machines professionnelles. Cette fonction peut mobiliser jusqu’à 50 Go d’espace disque, un paramètre ajustable à la main.

Windows 11 26H2 assume donc pleinement son rôle de mise à jour de continuité. Microsoft livre l’essentiel de ses nouveautés via le canal mensuel, et ce ticket d’entrée annuel sert uniquement à prolonger le compteur de support. Les utilisateurs déjà sous 25H2 n’ont rien à craindre, ni rien à attendre.

Source : Windows Latest