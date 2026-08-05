Hogwarts Legacy : vous pouvez enfin explorer ce lieu culte de la saga Harry Potter

Vous pensiez avoir fait le tour d’Hogwarts Legacy ? Un nouveau mod gratuit baptisé “Diagon and Knockturn Alley – Beyond the Leaky Cauldron !” permet aux joueurs PC d’explorer le Chemin de Traverse et l’Allée des embrumes. Voici comment le récupérer.

Arpentez le Londres magique grâce à ce mod © Eni_Is_Here

Outre Poudlard, Hogwarts Legacy permet d’explorer le village de Pré-au-Lard ainsi que les Highlands environnantes. Certains joueurs auraient toutefois aimé pouvoir se rendre sur le Chemin de Traverse et la sombre Allée des Embrumes, deux lieux iconiques au cœur de la saga Harry Potter. En attendant la suite qui pourrait y remédier, un fan a développé un superbe mod qui permet de visiter les célèbres artères du Londres magique.

Nommé “Diagon and Knockturn Alley – Beyond the Leaker Cauldron”, il vous donnera la possibilité d’explorer les lieux et les boutiques détaillés avec soin par le créateur Eni_Is_Here. Disponible gratuitement sur CurseForge, ce mod s’adresse particulièrement aux joueurs amateurs d’exploration ou encore de jeu de rôle, en leur offrant un nouvel espace à investir.

Comment accéder au Chemin de Traverse dans Hogwarts Legacy ?

“Quittez le Chaudron Baveur et explorez le Chemin de Traverse et l’Allée des Embrumes, entièrement recréés dans Hogwarts Legacy. Déambulez devant des boutiques magiques, découvrez des recoins cachés et vivez l’expérience de l’un des lieux les plus emblématiques du monde des sorciers dans un tout nouveau donjon à explorer”, détaille le descriptif du mod qui vous permettra de prolonger l’expérience de jeu.

Après l’avoir téléchargé sur votre PC, vous pourrez accéder à ces lieux emblématiques de la saga en passant par le donjon indiqué sur la carte ci-dessous :

Voici un avant-goût de ce que vous pourrez découvrir une fois sur place :

Il existe d’autres manières de prolonger la durée de vie du RPG magique développé par Avalanche Software. Vous pouvez notamment installer l’extension officieuse The Goblet v2 qui réunit une centaine de mods permettant d’enrichir le gameplay.