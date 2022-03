GTA V introuvable sur PS5 : l’astuce pour trouver sa fiche à 9,99 €

GTA V est sorti aujourd’hui sur PS5. Problème, il est introuvable sur le PlayStation Store. On vous explique comment le récupérer facilement.

Prévue initialement en juillet 2021, la sortie de la version PS5 de GTA V a finalement été repoussée. C’est ce 15 mars 2022 que ce monument ludique débarque sur la dernière console de Sony.

GTA V PS5 – Crédit : Tom’s Guide

Près de 10 ans après sa sortie sur PS3, GTA V revient avec tout son contenu et un lifting graphique au passage. Mode performance ou mode beauté, vous avez le choix pour peu que vous ayez un écran ou un téléviseur compatible 4K, HDR ou encore 120 Hz, comme l’excellent LG OLED48C1. Taillé pour le jeu, c’est le modèle que utilisons pour nos tests et dossiers et il tient une bonne place dans notre sélection des meilleures TV.

GTA V PS5 est temporairement à 9,99 €

Et pour pousser au crime, Take Two Interactive propose son remastered de GTA V à 9,99 € ! Une paille pour un jeu PS5, bien qu’il s’agisse ici d’un jeu qui commence à dater. Attention, ce prix est temporaire, détail ci-dessous :

GTA V (histoire + online) : 9,99 € jusqu’au 15 juin puis 39,99 €

GTA Online : gratuit jusqu’au 15 juin 2022 puis 19,99 €

Comment trouver GTA V PS5 à 9,99 € sur le PS Store ?

Mais voilà, ce n’est pas tout de vouloir jouer à GTA V PS5, encore faut-il le trouver. PS Store en ligne, sur PS5 ou même via l’application mobile, chou blanc. On n’y trouve que les versions PS4 du jeu et au mieux le mode GTA Online qui est désormais gratuit.

Mais il y a une astuce pour accéder à la fiche de GTA V :

aller sur le PS Store depuis la PS5

chercher la fiche de GTA Online

sur cette fiche sélectionner les « … » à côté de « liste de souhaits »

sélectionner Grand Theft Auto V (PlayStation 5)

Et vous voilà sur la fiche de GTA V, lequel comprend le mode histoire et le mode multijoueur du jeu.