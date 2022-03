GTA 5 sur PS5 et Xbox Series X/S : des prix bien plus bas les premiers mois

GTA 5 version next-gen sortira le 15 mars, soit dans quelques jours. Nous connaissons déjà les prix de ces moutures calibrées pour les PS5 et Xbox Series X/S. Une promotion appétissante sera notamment appliquée les premiers mois.

GTA 5 – Crédit : Rockstar Games

Après la sortie de GTA The Trilogy et l’officialisation de GTA 6, Rockstar mise beaucoup sur le lancement de GTA 5 à la sauce des consoles de nouvelle génération. Pour rappel, le patron de Take-Two, Strauss Zelnick, avait martelé que ces nouvelles versions seraient bien plus que de « simples portages », un gros travail ayant été fourni pour les adapter aux dernières technologies.

Les moutures PS5 et Xbox Series devraient ainsi offrir une véritable claque graphique aux joueurs, la 4K 60 FPS et le ray-tracing étant notamment de la partie. Autre amélioration appréciable : les temps de chargements qui seront largement moins longs. Ces deux versions sortiront le 15 mars prochain. Les précommandes ayant été ouvertes, nous connaissons enfin les prix de ces portages attendus avec insistance par les joueurs.

À lire > GTA 5 : âgé, Franklin se dispute avec sa version plus jeune

GTA 5 PS5 et Xbox Series X : des prix évolutifs

Pour résumer, de grosses promotions seront appliquées jusqu’au 14 juin, date à laquelle les prix grossiront. Notons d’ailleurs que les joueurs PS5 seront mieux lotis que les adeptes de la Xbox lors des premiers mois. En effet, le pack GTA 5 assorti de GTA Online sera disponible au tarif agressif de 9,99 euros sur la PlayStation 5. Et ceux qui souhaitent seulement s’aventurer sur la version Online n’auront rien à débourser. Après le 14 juin, le pack complet coûtera 39,99 euros tandis que la version en ligne sera vendue 19,99 euros.

Mais quid des joueurs Xbox Series ? Ces derniers devront débourser 19,99 euros jusqu’au 14 juin pour mettre la main sur GTA 5 et GTA Online. Passé cette date, l’addition s’élèvera à 39,99 euros. Enfin, GTA Online sera proposé au tarif de 9,99 euros dans un premier temps. Il faudra ensuite débourser 10 euros supplémentaires.

Du reste, beaucoup de personnes se demandaient s’il y aurait une mise à niveau gratuite de GTA 5 pour les joueurs PS4 et Xbox One. Mais comme c’était pressenti, il n’en est rien. Les joueurs devront faire chauffer la carte bleue pour obtenir cette nouvelle itération. De quoi en agacer plus d’un…