Hades : un streamer réussit à s’échapper des enfers en jouant avec une grenade comestible

Un streamer passionné du jeu Hades, mais qui aime encore plus faire des défis déjantés sur tous les jeux vient d’en réaliser un encore plus incongru. Il a réussi à s’échapper des enfers dans Hades en jouant seulement avec une grenade en guise de manette.

Le streamer Rudeism joue à Hades avec une grenade – Crédit : Rudeism

Dans Hades, les joueurs doivent perpétuellement essayer de s’échapper des enfers en terrassant les ennemis au travers de plusieurs salles. Le dernier combat d’une « run » se fait contre Hadès, le père du personnage principal. En temps normal, battre Hades peut déjà se révéler être une tâche ardue pour la majorité des joueurs. Alors, autant vous dire que le battre avec une grenade (le fruit, pas l’engin explosif) en guise de manette l’est encore plus. Tandis que certains joueurs jouent à Horizon Zero Dawn en 72p avec une GT 710, d’autres se lancent des défis plus gourmands, mais pas plus utiles.

Des boutons de manette un peu plus juteux que la normale

Le streamer Dylan Beck, alias Rudeism, n’est peut-être pas aussi connu que Ninja qui a récemment quitté Fortnite à cause du stream sniping, mais ses défis sont toujours aussi appréciés par la communauté. En effet, Rudeism a pour habitude de remplacer sa manette de jeu par des objets divers et variés. Pour vous citer quelques exemples, il a déjà joué à Tetris avec une aubergine, à Dark Souls avec une poêle à frire, à Apex Legends avec une jambe de mannequin ou encore à Fall Guys avec une guitare. L’un de ses derniers défis en date ? Jouer à Hades et s’échapper des enfers avec une grenade comestible.

Le streamer n’a pas choisi la grenade par pur hasard. Si vous n’êtes pas familier avec le jeu, la grenade de puissance est un objet magique qui augmente considérablement les bienfaits du personnage. Comme vous pouvez le voir dans l’extrait du live de Rudeism qu’il a partagé sur Twitter, jouer avec une grenade était loin d’être facile. Rudeism a dû s’interrompre pour reconnecter l’un des morceaux juteux de la grenade.

WE BEAT HADES WITH AN ACTUAL POMEGRANATE



SEEDS EVERYWHERE



— Rudeism (@rudeism) February 18, 2021

Bien entendu, le streamer n’a pas réussi du premier coup. Il lui a fallu pas moins de 33 tentatives à la grenade pour parvenir à s’échapper des enfers. Une performance qui reste tout de même impressionnante compte tenu de ses conditions de jeu. D’ailleurs, le développeur Supergiant Games a qualifié ce défi totalement délirant d’incroyable. Enfin, Hades est disponible sur PC, et plus particulièrement sur Steam et l’Epic Games Store ainsi que sur Switch sous version digitale. Cependant, la version physique de Hades pour la Nintendo Switch arrive le 19 mars prochain et elle est déjà disponible en précommande.

Source : Kotaku