Horizon Zero Dawn : un youtubeur joue en 72p sur PC avec une GT 710

Et si Horizon Zero Dawn était un jeu en pixel art ? Un youtubeur a eu l’idée de tester les performances de la carte graphique entrée de gamme GT 710 sur Horizon Zero Dawn. Il a progressivement diminué la résolution du jeu jusqu’à arriver à 72p, soit 128×72 pixels.

Après avoir été une exclusivité PlayStation 4 pendant plus de trois ans, Horizon Zero Dawn est finalement sorti sur PC depuis le 7 août 2020. Disponible à la fois sur Steam et l’Epic Games Store, le jeu a la particularité d’avoir une option de résolution très poussée. En effet, les joueurs peuvent diminuer leur résolution jusqu’à atteindre 72p, la plus petite résolution possible.

Horizon Zero Dawn en 72p à 20 FPS – Crédit : zWORMz Gaming / YouTube

Ainsi, le youtubeur « zWORMz Gaming » a eu l’idée de tester les résolutions proposées par Horizon Zero Dawn avec une carte graphique NVIDIA, mais pas n’importe laquelle. Il s’agit effectivement d’une GT 710 avec 2 Go de VRAM réputée pour son prix très abordable aux environs de 40 euros. Ce n’est évidemment pas une carte dédiée aux jeux vidéo. Elle permet surtout aux anciens PC de bénéficier d’une sortie HDMI, par exemple.

Jouer à Horizon Zero Dawn en 72p avec 20 FPS, c’est possible

Dans la vidéo partagée sur YouTube, le youtubeur teste 5 résolutions différentes, à savoir 1920×1080, 1280×720, 640×360, 256×144 et 128×72. Bien sûr, il a choisi d’afficher les textures dans la plus basse qualité. Alors que la majorité des joueurs préfère les résolutions les plus élevées comme Hitman 3 qui tourne en 4K sur la Xbox Series X, le youtubeur s’amuse quant à lui à obtenir un nombre de FPS aussi élevé que possible.

En 72p sur Horizon Zero Dawn, il a réussi à atteindre en moyenne entre 16 et 26 FPS. Il a d’ailleurs pu abattre un robot malgré la bouillie de pixels. À titre de comparaison, la Game Boy Advance sortie en 2001 avait un écran couleur de 240 × 160 pixels. La qualité de son affichage était donc supérieure à celle de Horizon Zero Dawn en 72p.

Nous vous avions déjà présenté une version de The Last of Us en pixel art imaginée par un artiste le mois dernier, mais celle-ci n’était pas jouable puisqu’il s’agissait seulement d’une scène. On ne peut pas non plus vraiment dire que Horizon Zero Dawn est jouable en 72p puisqu’il est quasiment impossible de déchiffrer quoique ce soit à l’écran, si ce n’est l’héroïne Aloy et son arc.

Source : The Verge