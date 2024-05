Harry Potter : Daniel Radcliffe sera-t-il au casting de la série ?

Nous disposons enfin d’un point de chute pour la future série Harry Potter. La première saison devrait être diffusée en 2026 sur la plateforme Max (qui s’apprête d’ailleurs à débarquer en France). En attendant, les préparatifs s’intensifient. Une fois que le showrunner sera désigné, la Warner pourra s’atteler à la tâche fastidieuse du casting. Il faudra notamment trouver de jeunes comédiens qui grandiront avec les personnages tout au long de la série.

De quoi exclure de facto le trio d’acteurs historiques incarnant Harry, Ron et Hermione. Certains fans avaient toutefois une once d’espoir de revoir Daniel Radcliffe dans un caméo, voire même dans un autre rôle que celui du plus célèbre des sorciers. Interrogé tout récemment par E! News (voir la vidéo ci-dessous), le principal intéressé s’est dit “très excité” à l’idée de découvrir la série… dans la peau “d’un spectateur”.

Série Harry Potter : il ne faudra pas compter sur Daniel Radcliffe

“Je pense qu’ils souhaitent, à raison, partir sur de nouvelles bases en se démarquant des films. Je ne pense pas que la série marcherait si nous y participons”, explique-t-il. Des déclarations qui font écho à un autre entretien accordé à ComicBook l’été dernier. “Ils tentent vraiment de repartir de zéro et je suis sûr qu’ils veulent laisser leur marque. Ils ne cherchent sûrement pas à trouver une manière d‘inclure un caméo du vieux Harry“, déclarait-il.

Et de souhaiter tout de même ses meilleurs vœux de réussite à la nouvelle équipe qui aura du pain sur la planche pour faire oublier la saga cinématographique mythique. Depuis qu’il a reposé sa baguette, Daniel Radcliffe s’efforce de décrocher des rôles divers et variés. Le comédien ne veut pas qu’on le raccroche constamment à Harry Potter. L’arrivée d’un nouvel interprète pourrait ainsi lui permettre de s’éclipser en douceur même s’il gardera forcément une bonne place dans le cœur des fans de la première heure.

