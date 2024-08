Helldivers 2 : Arrowhead va lancer un serveur de test pour éviter d’autres couacs

La guerre pour la démocratie se heurte actuellement à la grogne des soldats. Ces derniers sont lassés par les patchs à répétition qui mettent à mal l’expérience de jeu globale. Au début du mois, la mise à jour “Escalade de la Liberté” a profondément irrité la communauté. En marge de l’ajout de nouveaux ennemis, objectifs et niveaux de difficulté, ce patch est venu diminuer les dégâts infligés par le lance-flamme. Une hérésie pour de nombreux utilisateurs.

D’autant que ce n’est pas le premier patch qui fait polémique. Cela fait en effet plusieurs mois que les nerfs successifs des armes agacent les joueurs, lesquels estiment que le plaisir de jouer à Helldivers 2 est atténué en raison de ces équilibrages. A l’écoute de la communauté, Arrowhead songeait depuis un certain temps à lancer un serveur de test. Le projet va bel et bien voir le jour, comme l’a confirmé Johan Pilestedt, le directeur du jeu.

Helldivers 2 : un serveur expérimental pour éviter de sortir des patchs impopulaires

Interrogé sur Discord lors d’une session de questions-réponses, le dirigeant a confirmé qu’un serveur expérimental serait lancé “à un moment donné”. “Nous y travaillons”, a-t-il promis. Armes, ennemis, dangers météorologiques… L’idée sera notamment de faire tester les nerfs, les buffs et les autres changements potentiels à une poignée de joueurs avant de déployer les patchs chez tout le monde. De quoi éviter d’autres déconvenues.

A lire > Helldivers 2 : les joueurs sauvent des enfants, Arrowhead fait un don à Save The Children

“Ce sera un groupe restreint d’utilisateurs actifs, et il y aura une sorte de NDA attaché – nous ne voulons pas de spoilers pour ceux qui ne testent pas”, ajoute Johan Pilestedt. La communauté appréciera probablement le mea culpa du directeur et la mise en chantier d’un serveur expérimental bienvenu. “Le pire aurait été que nous ayons foiré et que personne ne s’en soit soucié”, souligne-t-il sur le Discord du jeu de tir à la troisième personne.