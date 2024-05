Helldivers 2 : fini les correctifs à répétition, Arrowhead va tester une autre approche

© Arrowhead

Depuis son lancement en février dernier sur PS5 et PC Windows, Helldivers 2 attire des foules de joueurs, déterminés à protéger la Super-Terre contre les Terminides et des Automatons. Le jeu de tir coopératif connaît un succès retentissant, poussant Arrowhead Game Studios à fournir très régulièrement des mises à jour pour équilibrer le jeu, apporter des nouveautés dans le gameplay et gommer les bugs signalés.

Juste avant le dernier Warbond synonyme de nouvelles armes, armures et capes, un patch publié en début de mois avait notamment permis de corriger des bugs embêtants qui provoquaient des plantages sur le shooter. Alors que nous attendons la prochaine mise à jour, il semble bien qu’Arrowhead adopte désormais une nouvelle approche. L’idée serait ainsi d’espacer davantage la fréquence de publication des correctifs.

Helldivers 2 : les correctifs seront davantage espacés dans le temps

Le studio veut offrir des conditions de jeu optimales et plus qualitatives à la communauté des soldats d’élite de la Super-Terre. Et cela passerait par des patchs moins réguliers. “Nous voulons prendre un peu plus de temps pour celui-ci et potentiellement entre les futurs correctifs car nous pensons que la cadence a probablement été un peu trop élevée pour pouvoir maintenir le niveau de qualité que nous voulons et que vous méritez”, souligne Thomas ‘Twinbeard’ Petersson, en charge des réseaux sociaux chez Arrowhead.

Ainsi, la publication du nouveau correctif du jeu de tir Helldivers 2 prendra davantage de temps qu’à l’accoutumée. “Appliquer de nombreux correctifs peut facilement perturber le flux de travail et nécessiter plus de ressources que vous ne le pensez ; cela nécessite une planification, une mise en œuvre, une surveillance, d’éventuelles modifications des correctifs”, rappelle Pertesson.

Pour le moment, on ignore toutefois si les correctifs seront bimensuels, mensuels ou encore plus espacés. “Nous pensons qu’une cadence globale légèrement inférieure sera bénéfique à la fois pour nous, pour vous et pour le jeu”, conclut le community manager.

Par ailleurs, nous venons d’apprendre que les tâches de Joel, le maître du jeu, pourraient bien être automatisées à terme. L’intégration d’une IA permettrait de prolonger la durée de vie du shooter.