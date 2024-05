Helldivers 2 : malgré les polémiques, le studio Arrowhead veut devenir « le prochain Blizzard »

L’avenir semble prometteur pour le studio Arrowhead Game Studios, connu pour son jeu très apprécié, Helldivers 2. Le directeur créatif, désormais ancien PDG de Arrowhead, Johan Pilestedt, a récemment exprimé des ambitions audacieuses pour son entreprise.

Dans une interview accordée à GamesIndustry, Pilestedt a révélé son souhait de voir Arrowhead devenir « le prochain FromSoftware ou Blizzard », en précisant quand même qu’il s’agit du Blizzard d’avant 2004.

Des ambitions de géant : Arrowhead aspire à surpasser FromSoftware et Blizzard

Pilestedt, qui se retire de son poste de PDG pour se concentrer davantage sur le développement de Helldivers 2, a annoncé que Shams Jorjani prendra les rênes en tant que nouveau PDG. Il espère que Jorjani pourra guider le studio vers une nouvelle ère de reconnaissance et de succès.« Avec Shams à bord, nous avons un bon potentiel pour réaliser cet avenir et devenir le prochain FromSoftware ou Blizzard ».

La comparaison avec Blizzard avant 2004 est significative : avant cette date, Blizzard était salué pour ses innovations et son excellence en matière de jeux vidéo, créant des franchises légendaires (Warcraft, Starcraft, Diablo, etc.). Mais les dernières années ont été marquées par des controverses autour de la culture de travail toxique et des allégations de harcèlement sexuel chez Activision Blizzard, qui ont culminé avec un procès et un règlement de 35 millions de dollars en 2023.

Jorjani, quant à lui, a exprimé sa volonté de maintenir une structure de studio plus modeste et d’éviter les pièges du trading public et de l’expansion excessive, deux facteurs souvent critiqués pour les problèmes actuels de l’industrie.

Mais vous l’aurez remarqué, le succès massif de Helldivers 2 apporte aussi son lot de défis. Pilestedt a souligné une augmentation alarmante des comportements toxiques au sein de la communauté des joueurs. « La grande différence maintenant, qui est horrifiante, c’est la quantité de menaces et de comportements grossiers que les gens du studio reçoivent de la part de certains individus très mal intentionnés » a-t-il expliqué.

Malgré ces défis, Pilestedt reconnaît certaines critiques valables concernant Helldivers 2, admettant que les armes sont trop faibles, les armures trop ennuyeuses, et les planètes trop répétitives. D’ailleurs, le studio a décidé de stopper les patchs à répétition, souhaitant prendre son temps. Quoi qu’il en soit, seul le temps nous dira si ce pari audacieux portera ses fruits.