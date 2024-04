Helldivers 2 : mauvaise nouvelle pour ceux qui attendaient des escouades à plus de 4 joueurs

Helldivers 2, le jeu de tir coopératif en vue à la troisième personne, connaît un franc succès. Si les joueurs apprécient l’expérience intense et le contenu régulier, certains s’interrogent sur la possibilité d’augmenter la taille des escouades.

Helldivers 2 connaît un succès fulgurant. Malgré des soucis de lancement dus à un afflux massif de joueurs, le titre d’Arrowhead Game Studios rencontre un franc succès. Le studio entretient une relation privilégiée avec sa communauté en proposant des mises à jour régulières. Celles-ci incluent des correctifs de bugs, du contenu inédit et une communication directe avec les joueurs via le serveur Discord officiel.

Mais un point revient fréquemment dans les discussions : la possibilité d’augmenter la taille des escouades, actuellement limitées à 4 joueurs. Si des jeux similaires proposent des activités conçues pour des groupes plus importants, comme les raids à 6 joueurs de Destiny 2, une telle modification semble difficile à implémenter pour Helldivers 2.

Augmenter la taille des escouades de Helldivers 2 est techniquement complexe et n’est pas prévu à court terme

Le responsable de la communauté, Twinbeard, a apporté une réponse mesurée. Il n’exclut pas définitivement cette option, mais souligne la complexité technique d’un tel changement. L’ajout de cette fonctionnalité n’est donc pas prévu à court terme, d’autant plus que le studio continue de se concentrer sur la livraison régulière de mises à jour et la création de contenu inédit.

Ce débat s’inscrit dans une réflexion stratégique plus large chez Arrowhead Games : faut-il prioriser la correction des bugs ou la création de nouveaux contenus ? Le PDG, Johan Pilestedt, reconnaît la difficulté de trouver le juste équilibre. Il souligne la nécessité de maintenir l’intérêt des joueurs dans un marché du jeu vidéo ultra-concurrentiel.

Pour les nouveaux joueurs, Helldivers 2 est un jeu de tir coopératif en vue à la troisième personne. Disponible sur PC et PlayStation 5, il vous met dans la peau d’un Helldiver, un soldat d’élite chargé de protéger la Terre Supérieure sur des mondes extraterrestres hostiles. À l’aide d’attaques spéciales appelées Stratagèmes, vous devrez accomplir des missions périlleuses, vaincre des ennemis redoutables et survivre dans un environnement impitoyable où la communication et la coordination sont essentielles à la réussite de votre escouade.

Quoi qu’il en soit, Arrowhead Games démontre une réelle volonté d’être à l’écoute de sa communauté. Si la question d’augmenter la taille des escouades reste en suspens pour le moment, les joueurs peuvent se réjouir du soutien continu et de l’engagement des développeurs envers Helldivers 2, qui devraient bientôt communiquer ailleurs que sur Discord.