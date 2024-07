Bloodborne tourne enfin sur PC mais c’est loin d’être parfait

Bloodborne tourne sur PC via la dernière version de l’émulateur shadPS4

Depuis des années, les joueurs PC supplient FromSoftware de porter Bloodborne, exclusivité PS4. Malgré les rumeurs d’une sortie à venir, toujours rien. Il reste donc la solution de l’émulation et comme rapporté par nos estimés collègues de Tom’s Hardware, une nouvelle version de l’émulateur shadPS4 a réussi l’exploit de lancer le titre.

Bloodborne tourne sous PC mais…

L’émulation PS4 n’est pas chose aisée à cause d’une trop grande différence d’architecture entre la console de Sony et un PC. Mais avec la dernière version de shadPS4, il est désormais possible de lancer Bloodborne sur un PC. Il y a toutefois quelques problèmes, notamment au niveau des graphismes. Gros point noir : l’affichage du jeu est entièrement rouge, comme le montre la vidéo ci-dessous. Autant dire que personne ne veut jouer au hit de FromSoftware dans ces conditions.

Il s’agit toutefois d’une première étape pour faire fonctionner Bloodborne à la perfection sur un PC. Il y a encore des choses à revoir pour que le titre tourne dans les meilleures conditions, comme sur PlayStation. Parmi les améliorations attendues par rapport à la version console, que le jeu ne soit plus limité à 30 FPS comme chez Sony même si un patch non officiel pour monter à 60 FPS existe. Et la fin du filtre rouge et des bugs graphiques, bien évidemment.

Malheureusement, cette solution d’émuler le titre sur PC demande un peu de connaissances et de bidouiller. Tout le monde n’en est pas forcément capable, le mieux reste d’attendre que Bloodborne arrive un jour sur PC. Pour le moment, FromSoftware a fait part de son souhait d’un portage mais Sony reste silencieux à ce propos.