God of War Ragnarok : le nom du jeu PS5 est confirmé, ou pas

Sony a-t-il confirmé le nom de God of War Ragnarok qui est le prochain jeu phare de la PS5 ? Il a bien utilisé le logo de God of War Ragnarok, mais il s’avère que celui-ci a été réalisé par un fan. La situation reste très confuse pour le moment.

À l’occasion de son Investor Day, Sony a fait plusieurs annonces. Il a notamment assuré que la PS5 sera rentable à partir du mois de juin et il a confirmé l’arrivée d’Uncharted 4 : A Thief’s End sur PC, mais nous n’avons pas encore de date. Il s’agit donc d’une très bonne nouvelle pour les joueurs, mais ce n’est pas la seule.

Le logo de God of War Ragnarok – Crédit : Sony

Lors de sa présentation, Sony a comparé le line-up de la PS4 avec celui de la PS5 qui est supérieur. En effet, la console next-gen a été accompagnée d’excellents jeux à sa sortie, dont Spider-Man : Miles Morales et Demon’s Souls. La firme nippone a ensuite déclaré avoir « le meilleur line-up de jeux après le lancement » de la PS5. Plusieurs de ces titres comme Returnal ou Resident Evil Village sont déjà sortis. C’est dans cette liste que réside la très bonne nouvelle pour les joueurs qui a déjà fait le tour des réseaux sociaux. Sony a effectivement inclus le logo de God of War Ragnarok dans la liste des jeux à venir.

Sony se serait servi du logo de God of War Ragnarok créé par un fan

Suite à l’énorme succès rencontré par God of War (2018) sur la PS4, les joueurs attendent avec impatience le prochain opus qui a été baptisé God of War Ragnarok. L’année dernière, Sony a officiellement annoncé l’arrivée du prochain God of War avec un teaser qui a beaucoup fait parler de lui, mais qui n’a jamais confirmé son nom officiel.

Le logo douteux de God of War Ragnarok – Crédit : Sony

Ainsi, voir le logo de God of War Ragnarok apparaître dans une présentation officielle de Sony destinée à ses investisseurs semble tout à fait être une confirmation officielle. Néanmoins, ce n’est peut-être pas le cas. Après que la hype soit passée sur les réseaux, beaucoup ont remarqué un détail qui n’est pas des moindres.

Le logo utilisé par Sony pour God of War Ragnarok proviendrait d’une simple recherche Google et un fan en est à l’origine. Eh oui, il ne s’agit donc pas du logo officiel, mais d’un logo fan-made. Le problème est que cela ne confirme pas que le prochain God of War s’appellera véritablement Ragnarok, même si cela semble bien probable. Quoi qu’il en soit, personne ne sait pourquoi Sony a utilisé un logo fan-made dans une présentation aussi importante que celle-ci.

God of War Ragnarok ne serait finalement pas cross-gen

La deuxième nouvelle concernant God of War Ragnarok est peu réjouissante pour les joueurs. Initialement, le jeu devait être une exclusivité PS5. Cependant, un ancien développeur de la franchise a assuré au début de l’année que God of War Ragnarok serait finalement un jeu cross-gen. Cela signifie qu’il serait jouable sur la PS5 et sur la PS4. Ce ne sera probablement pas le cas à en croire la présentation de Sony :

God of War Ragnarok ne fait pas partie de la liste pour la PS4 – Crédit : Sony

Dans la liste des jeux à venir sur la PS4, on retrouve Horizon Forbidden West et Far Cry 6, mais pas God of War Ragnarok. Sony ferait donc l’impasse sur la PS4 pour son prochain jeu tant attendu, mais cela n’est évidemment pas encore confirmé.

Source : ComicBook