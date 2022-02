Horizon Forbidden West : une mission avec Aloy et une machine redoutable a été supprimée du jeu final

Des joueurs de Horizon Forbidden West ont remarqué qu’une mission a été supprimée du jeu final. Guerrilla Games avait montré cette mission avec Aloy et une machine redoutable appelée Frappe-défense lors du State of Play l’année dernière.

Horizon Forbidden West est disponible depuis une dizaine de jours sur PlayStation 5 et PlayStation 4. Des joueurs ont ainsi déjà eu l’occasion de le terminer. Si vous ne l’avez pas encore commencé, il est recommandé de faire Horizon Zero Dawn en premier afin de connaître les évènements précédant l’intrigue de Forbidden West.

Aloy face à un Frappe-défense dans le trailer du State of Play – Crédit : Sony

Un joueur a remarqué que le développeur Guerrilla Games a supprimé une mission du jeu final. L’année dernière, à l’occasion du State of Play, le développeur avait dévoilé 14 minutes de gameplay. La vidéo suivait Aloy au cours d’une mission dans laquelle elle devait terrasser une machine redoutable, le Frappe-défense ou Tremortusk en anglais.

Guerrilla Games a changé la rencontre entre Aloy et Erend dans Horizon Forbidden West

Sur Reddit, l’utilisateur « u/jmcc84 » a remarqué que « toute la section ‘sauver Erend’ a été coupée du jeu final. C’est dommage car cela a l’air intéressant, et à mon avis une bien meilleure première rencontre avec Erend que la manière dont cela a été fait dans le jeu final ». Vous pouvez voir le combat d’Aloy contre Frappe-défense à 11 minutes et 20 secondes dans la vidéo du State of Play ci-dessous. Non seulement le combat a été retiré du jeu final, mais les cinématiques ont aussi disparu.

En fait, Guerrilla Games aurait volontairement démontré une « fausse » mission du jeu afin de dévoiler les mécaniques de jeu. Comme un autre utilisateur l’a remarqué, « c’est une quête massivement scénarisée uniquement là pour vous montrer autant de mécanismes et de parties du jeu que possible en un temps aussi court que possible ». Il a ensuite ajouté que « cette quête n’a évidemment jamais été destinée à faire partie du jeu ».

De plus, si Guerrilla Games avait conservé la même mission dans le jeu final, les joueurs auraient eu une sensation de déjà-vu en répétant la même quinzaine de minutes de jeu. Finalement, les joueurs ont pu découvrir toute l’histoire du jeu par eux-mêmes. Guerilla Games n’est pas non plus le seul studio de jeux vidéo à utiliser cette technique pour dévoiler une partie du gameplay aux joueurs sans spoiler l’histoire. Il ne faut jamais s’attendre à ce que les scènes et les missions dévoilées dans les trailers soient toutes présentes dans les versions finales des jeux.

