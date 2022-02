LEGO Horizon Forbidden West, le Tallneck est officiel : 1222 pièces pour 79,99 €

Il était en rumeur depuis quelques semaines. Le partenariat entre PlayStation et LEGO est désormais acté. La licence qui a tout fait basculer, c’est Horizon de Guerilla Games. Le set mis en avant est un Tallneck, un grand cou dans la langue de Molière et dans la VF du jeu vidéo. Horizon Forbidden West sort […]

Il était en rumeur depuis quelques semaines. Le partenariat entre PlayStation et LEGO est désormais acté. La licence qui a tout fait basculer, c’est Horizon de Guerilla Games. Le set mis en avant est un Tallneck, un grand cou dans la langue de Molière et dans la VF du jeu vidéo.

Horizon Forbidden West sort le 18 février. En amont de ce lancement, LEGO dévoile donc son produit dérivé qui accompagnera les nouvelles aventures vidéoludiques d’Aloy, héroïne de la saga de Guerilla.

LEGO choisit de reproduire le Tallneck d’Horizon

Pour retransmettre toute la substance du jeu vidéo dans une boîte de LEGO, c’est un grand cou qui a été choisi. Parmi les machines du jeu, c’est sans nul doute l’une des plus impressionnantes par sa taille. C’est depuis sa tête que l’on obtient les meilleurs panoramas d’ailleurs.

LEGO Horizon Forbidden West Tallneck – Crédit : LEGO LEGO Horizon Forbidden West Tallneck – Crédit : LEGO

Le Tallneck de LEGO est commercialisé sous la référence 76989. Il se compose de 1222 pièces et est à classer dans la gamme adulte du fabricant de jouets. Labellisé 18+, il est destiné avant tout à l’exposition et non au jeu. Ses mensurations sont généreuses : il mesure plus de 34 cm de haut, 23 cm de large et 17 cm de profondeur.

La girafe futuriste de Horizon s’accompagne d’une minifig d’Aloy, notre fière chasseuse de machines. Elle arbore une nouvelle coiffe, un arc et une lance à assembler. Mais que serait Horizon sans ses veilleurs, sorte de raptor gardien. LEGO en inclut un dans son pack. Il est d’ailleurs customisable. Légèrement : on peut en changer son oeil pour moduler son niveau d’alerte (bleu, jaune, rouge).

Une base pour mettre en valeur ce set d’exposition

Et le clou de ce set Horizon Forbidden West, c’est sa base. En effet, LEGO ne se contente pas de proposer ses éléments de manière séparé. C’est un reproche d’ailleurs que l’on a fait au set Sonic que nous avons récemment testé. Non, ici les amateurs de LEGO sont gratifiés d’une belle surface circulaire à construire et sur laquelle reposent les divers les trois protagonistes, mais aussi des éléments de végétation indispensable à Horizon, ainsi qu’un feu de tricolore à l’abandon.

LEGO Horizon Forbidden Forest Tallneck, un veilleur et Aloy – Crédit : LEGO

Notre (pré) avis sur le Tallneck de LEGO

L’ensemble paraît convaincant. On pourra pinailler sur la tête du grand cou. Celle-ci semble plus petite que dans le jeu vidéo. De plus, les designers n’ont pas reproduit ses bords effilés. La transition entre ses faces est nette, plus brutale qu’en réalité.

En outre, pour continuer sur les points qui fâchent, on aura une planche d’autocollants dans la boîte. Ils serviront au à embellir certaines pièces de la tête du Tallneck. Sur un set 18+, des pièces tampographiées font meilleur effet.

En revanche, la scène semble absolument magnifique dans son ensemble. Un diorama qui trouvera sans problème sa place dans une déco d’intérieur. A voir ensuite s’il est possible de mettre en mouvement la machine ou si elle est statique. On ne pourra vérifier que sur pièce.

Avis positifs Avis négatifs Un diorama majestueux Tête du Tallneck paraît plus petite que l’originale La minifig d’Aloy Bords de tête non effilés Le rapport prix/pièce Des autocollants Notre avis théorique sur le set LEGO Horizon Forbidden Forest Tallneck

Quand sort le LEGO Tallneck 76989 ?

Si LEGO et PlayStation profitent de la sortie de Horizon Forbidden Forest pour présenter ce Tallneck en briques, il ne sera quant à lui lancé qu’en mai 2022. Il faudra encore patienter un peu. Son prix, quant à lui, sera de 79,99 €. Sur ce point, c’est une excellente nouvelle.

Avec 1222 pièces, cela fait un coût de revient de 6 centimes par pièce environ. Pour comparaison, le set Winnie l’Ourson (21326) en gamme Ideas affiche sa son ratio prix/pièce à 8 centimes. On imagine que la licence de PlayStation est donc moins onéreuse et tant mieux pour le portefeuille.