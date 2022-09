House of the Dragon perd l’un de ses showrunners, mais accueille un autre vétéran de Game of Thrones

Miguel Sapochnik, le co-showrunner de House of the Dragon, a annoncé son départ de la série HBO. Il sera remplacé pour la saison 2 par un autre vétéran de Game of Thrones, Alan Taylor, qui s’apprête à plonger à nouveau dans l’univers de Westeros.

Même dans les coulisses de House of the Dragon, on retrouve des passations de pouvoir. Alors que la série HBO rencontre un succès fulgurant avec ses deux premiers épisodes qui ont réuni des dizaines de millions de téléspectateurs, l’un des showrunners a annoncé son départ de la série. Il s’agit de Miguel Sapochnik qui a notamment réalisé le pilote de la série et d’autres épisodes. Il est d’ailleurs connu pour avoir réalisé plusieurs épisodes cultes de Game of Thrones comme les deux derniers de la sixième saison.

Miguel Sapochnik quitte donc House of the Dragon avant la saison 2, mais HBO a déjà trouvé son remplaçant. Un autre vétéran de Game of Thrones va rejoindre la production de House of the Dragon pour remplacer Miguel Sapochnik. C’est Alan Taylor qui a réalisé de nombreux épisodes des saisons 1, 2 et 7 de Game of Thrones.

Alan Taylor va rejoindre House of the Dragon pour la saison 2

Miguel Sapochnik a confié que : « je suis profondément réconforté de savoir qu’Alan rejoindra la série. C’est quelqu’un que je connais et que je respecte depuis longtemps, et je crois que cette précieuse série ne pourrait pas être entre de meilleures mains. Je suis tellement heureux de continuer à faire partie de la famille HBO et House of the Dragon et, bien sûr, je souhaite à Ryan [Condal] et à son équipe beaucoup de succès et tout le meilleur pour la saison deux et au-delà ».

Quant à Alan Taylor, il est ravi de rejoindre le spin-off de Game of Thrones. Il travaillera sur la saison 2 qui a déjà été confirmée. Il sera producteur délégué et réalisera également plusieurs épisodes. « C’est un plaisir et un honneur d’être de retour chez HBO et de m’immerger dans le monde des Targaryen. J’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec Ryan alors que House of the Dragon entre dans sa deuxième saison. Ryan, Miguel et George ont lancé une histoire extraordinaire, dans un monde riche et fascinant. Revenir à Westeros sera une entreprise énorme et j’ai hâte de relever le défi », a déclaré Alan Taylor.

Enfin, l’épisode 3 de House of the Dragon avec l’horrible méchant dévoilé dans la bande-annonce sera disponible ce dimanche. Il sera diffusé sur HBO et HBO Max aux États-Unis et sur OCS en France.

