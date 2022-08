House of the Dragon : l’épisode 3 dévoile l’horrible nouveau méchant de la série

La bande-annonce de l’épisode 3 de House of the Dragon vient d’être diffusée par HBO, à retrouver ci-dessous. Elle nous donne un aperçu de Craghas Drahar, Le Gaveur de Crabes et de la bataille qui se prépare aux Degrés de Pierre.

Craghas Drahar, alias le Gaveur de Crabes © HBO

Le nouvel aperçu de l’épisode 3 de House of the Dragon est arrivé, avec son lot de dragons, de batailles et d’intrigues politiques à Port-Réal. Sauf que cette fois, un nouvel ennemi entre en jeu : Craghas Drahar, qui risque de faire parler de lui.

La bataille des Degrés de Pierre, avec Le Gaveur de Crabes

Après la révélation de Craghas Drahar dans le deuxième épisode de House of the Dragon, ce court aperçu nous donne une idée de ce qui nous attend dans l’épisode 3 : la bataille des Degrés de Pierre, cet archipel pris d’assaut par des soldats venus de la Triarchie, formée des trois cités libres de Lys, Myr et Tyrosh. Ce personnage — bien nommé, puisque son surnom est « Le Gaveur de Crabes », un amiral myrien connu pour son manque de clémence — procède à l’élimination de ses ennemis en les nourrissant aux crabes.

Parallèlement à cette bataille, cet aperçu indique en outre qu’une guerre politique aura lieu à Port-Réal, alors que le roi Viserys semble avoir reçu un enfant mâle de sa future épouse, Alicent Hightower, à la grande déception de Rhaenyra.

La bande-annonce indique que Rhaenyra se rebellera contre la tradition seule, mais elle ne montre pas exactement où elle se dirige. Bien sûr, nous devrons attendre dimanche prochain avant de voir l’épisode. Cette bande-annonce donne en revanche aux fans un peu de temps pour digérer les rebondissements qui ont eu lieu lors de l’épisode d’hier.

Si vous n’êtes pas encore en train de regarder House of the Dragon, les deux premiers épisodes peuvent être regardés sur OCS (via myCanal et Amazon Prime Video, par exemple). L’épisode 3 de la série sera disponible le 5 septembre 2022 à 3 h du matin (dans la nuit de dimanche à lundi).