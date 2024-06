Fallout saison 2 : les showrunners dévoilent des nouvelles très prometteuses !

Après le succès de la saison 1 de Fallout, tous les regards sont braqués vers la saison 2 qui s’annonce dantesque. Les showrunners Graham Wagner et Geneva Robertson-Dworet promettent qu’ils vont tout faire pour la sortir le plus rapidement possible.

Adapter un jeu vidéo est un pari risqué. La série Fallout a su le relever avec brio comme le montrent son accueil critique et son succès d’audience sur Prime Video. Le programme a réussi à rendre justice à la franchise vidéoludique tout en restant accessible pour les nouveaux arrivants. Logiquement, les fans attendent désormais de pied ferme la sortie de la saison 2 qui a rapidement été confirmée par Amazon.

Et celle-ci s’annonce très prometteuse. Dans les colonnes de The Hollywood Reporter, Graham Wagner et Geneva Robertson-Dworet ne cachent pas leur enthousiasme, suggérant même que la production pourrait prendre moins de temps grâce au travail abattu pour la saison 1. Les deux showrunners sont ravis de pouvoir mettre en scène les idées qui ne cadraient pas avec le premier acte.

Fallout : la saison 2 est très attendue

“Internet a cette habitude intéressante de transformer des déclarations non contraignantes en engagements fermes. J’hésite donc à donner une date qui pourrait être sortie de son contexte et circuler sur Reddit pendant un an ou plus”, explique Graham Wagner qui se montre toutefois encourageant : “nous avançons aussi vite que possible, et nous avons déjà accompli une grande partie du travail lors de la saison 1. Nous avons des décors, des ressources et des effets visuels déjà prêts”.

La saison 2 de Fallout nous réserve de belles surprises. “Il y a tellement de choses que nous voulions faire dans la saison 1 et nous nous sommes dit : ‘Ce serait incroyable, faisons ça dans la saison 2’. Nous avons donc l’impression d’être bien plus avancés et, honnêtement, c’est vraiment très excitant et nous sommes vraiment très reconnaissants d’avoir l’opportunité de porter à l’écran toutes les choses qui ne cadraient pas tout à fait avec la saison 1“, se réjouit Geneva Robertson-Dworet.

Pour le moment, aucune date de sortie n’a été dévoilée. Selon toute vraisemblance, la saison 2 ne sortira pas avant 2026. “Nous allons mettre les bouchées doubles pour sortir la saison 2 aussi rapidement qu’humainement possible”, promet en tout cas Wagner.