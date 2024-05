House of the Dragon saison 2 : le nouveau trailer montre Westeros ravagé par le feu

La saison 2 de House of the Dragon se dévoile dans une nouvelle bande-annonce qui ne laisse plus de place au doute : le temps des intrigues de palais est terminé, la guerre arrive. La série HBO est toujours maintenue pour une sortie le 16 juin sur Max, sa plateforme de streaming.

Crédit : HBO

C’est la journée des trailers. Quelques heures seulement après la publication de la première bande-annonce pour la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, voilà que Max répond en postant sur YouTube une nouvelle bande-annonce pour la deuxième saison de House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones. Sans plus attendre, voici la vidéo ci-dessous :

La saison 2 de House of the Dragon se profile comme un bain de sang

Si la première partie de cette bande-annonce fait la part belle aux intrigues politiques, la vidéo nous montre ensuite des armées défiler et des soldats approcher de fortifications. “La guerre arrive et aucun de nous deux ne pourraient la gagner“, avertit Rhaenyra. Après une saison de conflits de palais entre les branches de la famille Targaryen, le sang doit maintenant couler au grand jour sur Westeros.

À lire > House of the Dragon : deux trailers explosifs montre les Verts et les Noirs se déchirer

La fin de la vidéo ne laisse aucun doute, avec ces plans de cavaliers et de soldats en plein combat. Surtout, les dragons sont bien de retour pour cracher leur feu ravageur sur de pauvres fantassins. Le trailer montre aussi bien les Noirs que les Verts chevaucher les créatures mythiques.

La série est toujours prévue pour une date de sortie le dimanche 16 juin prochain. Dans un peu plus d’un mois, nous pourrons ainsi regarder le premier épisode de la deuxième saison de House of the Dragon, qui se profile déjà comme un bain de sang. Comme à l’accoutumée, un nouvel épisode sera diffusé chaque semaine jusqu’au final.

Au passage, HBO profite de cette bande-annonce pour faire un coup de pub à sa plateforme de streaming Max. Né de la fusion entre Discovery et HBO Max, ce service de streaming propose tout le contenu réputé de la chaîne câblée sur un seul service depuis 2020 aux États-Unis. En France, Max sera disponible à partir du 11 juin : pile à temps pour regarder House of the Dragon. Toutefois pas de crainte à avoir pour ceux qui ont souscrit au pass Warner sur Amazon Prime Video, leur abonnement sera automatiquement transféré à la nouvelle plateforme.