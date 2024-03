House of the Dragon saison 2 : un nouveau trailer imminent avant le lancement en juin

HBO annonce qu’une nouvelle bande-annonce de la saison 2 de House of the Dragon arrive ce 21 mars. La plateforme rappelle par la même occasion que les nouveaux épisodes de la série arrivent dès le mois de juin sur Max.

House of the Dragon a repris avec brio le flambeau de Game of Thrones. La première saison comprend plusieurs des ingrédients qui faisaient le succès du show culte des années 2010. Logique que l’attente autour de la saison 2 de House of the Dragon soit aussi importante.

En mars dernier, JB Perrette, en charge du streaming mondial pour Warner Bros. Discovery, confirmait que les nouveaux épisodes arriverait en juin. Avant la sortie de la saison 2, les fans vont pouvoir découvrir une nouvelle bande-annonce dès demain.

Un nouveau trailer de la saison 2 de House of the Dragon arrive le 21 mars

Le compte officiel de House of the Dragon sur X confirme que la saison 2 de la série TV sortira en juin prochain sur Max. En prime, les futurs téléspectateurs pourront voir dès demain, le 21 mars, un tout nouveau trailer de la saison. Vous devriez le retrouver sur le réseau social, mais également sur YouTube.

HBO partage plusieurs visuels mettant les personnages déjà cultes de House of the Dragon avec une inscription « tous doivent choisir ». Le compte demande même aux fans de choisir leur camp avec les hashtags « TeamGreen » et « TeamBlack ». Ces quelques mots prouvent que de lourdes décisions vont faire basculer le destin Westeros.

La bande-annonce diffusée le 21 mars pourrait révéler la date exacte de la sortie de House of the Dragon sur la plateforme Max. Rappelons que cette saison 2 sera composée de huit épisodes, soit deux de moins que la saison initiale.

Après une première saison mouvementée, la suite de House of the Dragon s’annonce particulièrement explosive avec la guerre civile, la Danse des Dragons. Le succès sera-t-il au rendez-vous pour HBO ? House of the Dragon avait dépassé le milliard de minutes vues en une semaine sur HBO Max lors de la sortie du dernier épisode de la saison 1.