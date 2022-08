House of The Dragon : voici toutes les références à Game of Thrones (jusqu’ici)

Le Trône de Fer dans House of The Dragon © HBO

Après un premier épisode qui aura battu tous les records pour HBO, House of The Dragon semble être en passe de devenir le nouveau phénomène télévisuel du moment. Se déroulant deux siècles avant Game of Thrones, la série, qui s’axe sur les Targaryens, ne cesse d’y faire plusieurs références, avec un premier épisode jonché de parallèles. Nous en avons rassemblé quelques-uns ici.

Plusieurs parallèles et similarités

Sans être de véritables références, mais plutôt des similitudes, House of The Dragon a quelques moments et scènes parallèles tirés de son prédécesseur.

La série débute comme Game of Thrones se termine, avec un vote démocratique pour élire un nouveau monarque, ainsi qu’avec une mort similaire à celle de Jon Arryn : Aemma. Un autre parallèle est le plaidoyer de Viserys avec Rhaenyra : « Promets-moi, Rhaenyra. Promets-moi », très semblable à ce que dit Lyanna à Ned au tout début de la série Game of Thrones.

On retrouve aussi quelques familiarités, comme l’apparition des manteaux d’or, l’expression « Les Anciens et les Nouveaux Dieux », des armes en acier valyriennes semblables à Longclaw, Ice et Oathkeeper, la Main du Roi et, bien sûr, le Trône de Fer en lui-même. De nombreuses Maisons sont également mentionnées, comme Baratheon, Lannister, Stark, Arryn, Dondarion ou Tarly.

À lire : House of The Dragon fait planter HBO Max, Amazon mis en cause

Quelques endroits similaires

La majeure partie du premier épisode se déroule à Port-Réal, que ce soit dans la grande salle du Trône, les jardins ou d’autres endroits tels que le Donjon Rouge, la résidence du Roi des Sept Couronnes, de sa famille et de sa cour, située au sein de Port-Réal.

Port-Réal © HBO

D’autres endroits sont cependant référencés et certains devraient apparaître à un moment donné : Dorne, le Val, l’au-delà du Mur, les Cités libres et Valyria sont nommés ou évoqués dans House of The Dragon, et tous ont été vus à de nombreuses reprises tout au long de Game Of Thrones.

Nymeria

Dans une conversation sous un arbre Barral (un autre élément familier de la série) Rhaenyra et son amie Alicent Hightower parlent de Nymeria, le nom qu’Arya donne à son bien-aimé chien-loup. Néanmoins, ce nom lui-même vient d’un guerrier célèbre qui a aidé à former le règne de la maison Martell, après avoir conduit les Rhonyar à Dorne.

La dague d’Arya

Quelques pièces d’acier valyrien apparaissent tout au long du premier épisode de House of The Dragon. Aucun, néanmoins, ne relie la série préquelle aussi directement et profondément à Game of Thrones que le poignard tenu par Viserys. C’est le même poignard utilisé par Littlefinger dans la saison 1 et, plus tard, par Arya Stark.

La dague d’Arya © HBO

Balerion, la Terreur Noire

Les fans étaient et sont toujours extrêmement enthousiasmés par les dragons qui ont et continueront d’apparaître dans House of The Dragon. Celui qui n’apparaîtra pas, toutefois, c’est Balerion, décédé avant le début des événements. Son grand crâne peut être aperçu dans l’épisode, tout comme dans Game of Thrones. Il y a, bien sûr, moins de restes de dragons à côté de ceux de la gigantesque bête puisqu’ils parcourent encore le monde à ce stade.