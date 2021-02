IKEA lance une collection de meubles gaming avec ASUS ROG

IKEA vient d’annoncer une nouvelle collection de meubles gaming créés en partenariat avec ASUS ROG. Plus de 30 produits dont des bureaux, des sièges et des accessoires sont déjà à la vente en Chine et seront bientôt disponibles dans le monde.

Le géant suédois IKEA se lance complètement dans le gaming. Réputée pour ses meubles abordables de bonne qualité, la firme s’est associée à ASUS Republic of Gamers, spécialiste des produits gaming tels que les ordinateurs portables, les écrans et les smartphones. D’ailleurs, le très attendu ASUS ROG Phone 5 s’est dévoilé dans une prise en main il y a quelques semaines.

Le siège gaming MATCHSPEL – Crédit : IKEA

IKEA avait déjà dévoilé une gamme d’accessoires gaming en 2019, mais cette nouvelle collection se concentre surtout sur les meubles avec quelques accessoires dédiés aux joueurs.

Les meubles gaming de IKEA sont minimalistes et élégants

Au total, la collection comprend 30 produits répartis dans 6 gammes différentes : HUVUDSPELARE, UTESPELARE, MATCHSPEL, GRUPPSPEL, UPPSPEL et LÅNESPELARE. Les couleurs dominantes des meubles sont évidemment le noir et rouge d’ASUS ROG, mais aussi un blanc sobre et élégant.

Selon IKEA, il y a 2,5 milliards de gamers dans le monde et c’est la raison pour laquelle il veut « démocratiser l’expérience de jeu, en créant des produits pertinents, fonctionnels, beaux et abordables et des solutions de jeu complètes pour permettre à chacun de créer plus facilement la configuration et la maison qu’il souhaite ». En effet, tous les meubles de la collection gaming de IKEA sont minimalistes et épurés.

Le géant suédois a décidé de faire l’impasse sur les LEDs qui sont pourtant très populaires chez d’autres marques comme Razer. Le géant du gaming a d’ailleurs récemment lancé le siège Iskur avec un soutien lombaire intégré et réglable, mais qui ne présente étonnamment pas de LEDs.

Le caisson à tiroirs sur roulettes UPPSPEL – Crédit : IKEA

De plus, IKEA a précisé que les 6 gammes de la collection gaming contiennent chacune un siège et un bureau dont les prix varient pour répondre aux besoins de chaque joueur. Parmi les autres produits disponibles, il y a des caissons à tiroirs sur roulettes avec support du plateau intégré et aussi des accessoires. Ces derniers comprennent des porte-gobelets, des lampes annulaires, des mugs, des couvertures multifonctions, des cousins, etc.

Enfin, la collection gaming de IKEA a été lancée le 29 janvier 2021 en Chine et elle arrivera en mai au Japon. En ce qui concerne les autres pays et la France, IKEA a annoncé que la collection sera disponible mondialement à partir d’octobre 2021.

Source : Ubergizmo