IKEA dévoile une collection de meubles gaming innovante qui pourrait faire fureur

© IKEA

Un joueur de jeu vidéo doit évidemment disposer d’un support comme un PC ou une console pour pouvoir s’amuser. Il doit également s’équiper d’un écran de gamer ou d’une TV de qualité pour profiter de sa ludothèque dans de bonnes conditions.

Pourtant, ce n’est pas tout ce qui compte. Le confort passe aussi par le mobilier et les accessoires. Bien conscient de cela, Après sa collection lancée avec ASUS en 2021, IKEA vient de présenter une toute nouvelle collection d’équipements conçus spécialement pour le gaming.

IKEA lance une collection de meubles gaming avec des équipements surprenants

IKEA vient d’annoncer le lancement de sa collection BRÄNNBOLL, « inspirée par les besoins évolutifs et variés des joueurs et de ceux qui vivent avec eux ». Celle-ci comprend plus de 20 articles dont la pièce centrale est le siège ergonomique conçu pour supporter différentes postures. Il existe aussi un fauteuil de gaming équipé de roulettes et de coussins gonflables capable de se transformer en chaise longue.

© IKEA

La collection comprend une station de jeu, équipée d’un plateau pliable pour poser un écran, d’un rangement intégré pour la tour du PC et d’une gestion des câbles. Le tout peut se dissimuler facilement grâce aux deux rabats situés de part et d’autre. La station de jeu se transforme alors en armoire, afin de permettre un gain d’espace et offrir un espace plus sobre.

© IKEA

Un chariot de rangement permet de stocker de multiples équipements dont une console de jeu portable. Bien sûr, IKEA a aussi pensé à intégrer un tapis de souris à sa collection afin que tous les joueurs puissent y trouver leur compte.

« BRÄNNBOLL remet en question les designs traditionnels en s’éloignant des thèmes typiques et des tons sombres. Au lieu de cela, la collection présente des couleurs vives et des éléments inspirés des sports de rue et de l’athlétisme », précise IKEA dans son communiqué. La collection BRÄNNBOLL sera lancée dans tous les magasins de l’enseigne en septembre 2024.