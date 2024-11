“Il ne sait pas comment fabriquer une batterie” : le patron de CATL en Chine tacle Elon Musk

Image IA générée avec Microsoft Bing Image Creator

Si Tesla fait souvent la Une à cause de son mode de conduite autonome, les problèmes de batteries sont également de la partie.

La marque de véhicules électriques se targuait pourtant de proposer des voitures dont la batterie aurait une durée de vie parmi les meilleures de marché, or, il s’avère que d’une part ce ne serait pas le cas et, d’autre part, elles coûteraient une fortune à changer.

Dans cette ambiance morose, Elon Musk aurait même pensé à faire abandonner la fabrication de batteries pour les Tesla par Tesla. Il faut dire qu’en 2020 la firme avait annoncé l’arrivée d’une batterie révolutionnaire, le modèle 4680, moins cher à produire, plus rapide à charger et avec une autonomie supérieure. Or ce modèle ne tient pas ses promesses.

D’après le média Inside EVs Tesla aurait récemment annoncé que la production du nouveau modèle de batterie, le 4680 donc, était en augmentation. Notons que cette cellule équipe déjà les cybertruck et quelques Model Y. La production aurait déjà dépassé 100 millions de cellules.

Cela revient à fabriquer 495 000 cellules par jour. Si cela paraît énorme, rappelons que chaque batterie complète est équipée d’un grand nombre de cellules et que ramené à un équivalent véhicule, cela correspond ainsi à l’équivalent de 368 cybertruck.

Tesla aurait pris la mauvaise route en matière de choix technique pour ses batteries

Mais ce qui fait reparler du problème aujourd’hui, c’est une interview donnée à Reuters par Robin Zeng, PDG de la plus grosse entreprise de fabrication de batteries au monde : Contemporary Amperex Technology Limited (CATL pour les intimes).

De cette interview ressort une critique en rapport avec les cellules 4680 de Tesla. En effet, en matière technologique Tesla a fait le choix d’utiliser un modèle cylindrique pour ces cellules. Or, d’après Robin Zeng, ce choix n’était pas le bon.

Si les cellules 4680 cylindriques de Tesla utilisent la technologie nickel-cobalt-manganese (NCM), CATL se spécialise dans la fabrication de batteries en forme de prisme avec une technologie lithium-fer-phosphate (LFP). De plus, CATL a récemment introduit un nouveau type de batterie, moins cher, doté d’une technologie Sodium-ion grand public.

Robin Zeng a déclaré : « Nous avons eu un gros débat [avec Elon Musk], et je lui ai fait une démonstration. […] Il est resté silencieux. Il ne sait pas comment fabriquer une batterie. Il s’agit d’électrochimie. Il est doué pour les puces, les logiciels, le matériel, les choses mécaniques ».

Les deux hommes d’affaires se rencontrent souvent pour discuter de sujets technologiques. Il faut dire que CATL est l’un des fournisseurs de Tesla à l’usine de Shanghai et la future usine de batterie Tesla (qui sera construite dans le Nevada) aura une licence d’utilisation des technologies de CATL.

Le côté non réaliste d’Elon Musk est aussi au sein du débat. « Son problème, c’est qu’il promet trop. Je lui en ai parlé. […] Il faut peut-être cinq ans pour faire quelque chose. Mais il parle de deux ans. Je lui ai demandé pourquoi. Il m’a dit qu’il voulait pousser les gens ».

Cela fait d’ailleurs penser à la promesse de Tesla de fournir des véhicules autonomes… Entre l’autopilot qui marche de façon plutôt aléatoire, la présentation des robotaxi qui n’a convaincu personne sur leur date de sortie et des robots humanoïdes Optimus qui n’étaient pas vraiment autonomes, le milliardaire est connu pour ses coups d’éclats qui n’en sont pas.