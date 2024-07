Tesla pourrait renoncer à fabriquer ses propres batteries, Elon Musk perd patience

Tesla a des difficultés à concevoir une batterie peu coûteuse et performante. Devant l’absence de progrès de la cellule 4680, Elon Musk a posé un ultimatum à ses équipes : remplir les objectifs posés en 2020, ou bien le projet sera annulé et définitivement enterré.

Elon Musk perd patience. Le PDG de Tesla n’est pas satisfait du travail de ses équipes en matière de batteries et le constructeur automobile pourrait bientôt renoncer à en fabriquer. En effet, le développement de la “cellule 4680”, première tentative de Tesla à fabriquer ses propres batteries, ne s’est pas déroulé sans heurts.

Annoncée pour la première fois en 2020, cette batterie promettait d’augmenter l’autonomie des voitures Tesla et d’en accélérer la charge. Pour l’entreprise, elle était surtout synonyme de réduction des coûts et d’une compétitivité accrue.

Malheureusement, ces promesses n’ont pas encore étés tenues et The Information rapporte maintenant que Elon Musk a posé un ultimatum à l’équipe en charge du projet : réduire les coûts et proposer une amélioration significative avant la fin de l’année, sans quoi le projet sera enterré.

La cellule 4680 de Tesla déçoit les attentes d’Elon Musk

La cellule 4680 n’atteint ni les performances, ni les coûts prévus par l’entreprise. Selon trois sources anonymes citées par The Information, Elon Musk a également ordonné qu’il fallait trouver une solution à un épineux défaut de la batterie. La cellule 4680 aurait une fâcheuse tendance à s’effondrer sur elle-même en cours d’utilisation, un problème technique que les équipes ont du mal à résoudre depuis un moment.

Actuellement, la cellule 4680 n’est intégrée que dans le Cybertruck, pourtant très cher. Elle a également été utilisée pendant dans certains SUV Model Y, véhicule le plus produit de la planète en 2023, mais pendant un temps seulement. L’entreprise ne parvient pas à augmenter la production suffisamment pour répondre à celle de ses véhicules et n’aurait pas atteint ses objectifs.

L’un des principaux obstacles serait le revêtement à sec de la cathode. Acquise lors du rachat de Maxwell par Tesla, cette technologie est prometteuse d’avancées significatives en matière de performances et de coûts dans la production de batteries.

Mais le constructeur automobile n’aurait pour l’instant réussi à mettre en œuvre le revêtement à sec avec succès que sur l’anode. Sur la cathode, plus coûteuse, ce procédé est plus difficile à mettre en œuvre. Si les équipes en charge du projet n’y parviennent pas d’ici la fin de l’année, le projet sera abandonné.