Dragon Ball Sparking Zero : du gameplay explosif enfin dévoilé, accrochez vos ceintures

Fans de Dragon Ball, préparez-vous : Bandai Namco vient de dévoiler un trailer de gameplay de Dragon Ball Sparking Zero, le successeur tant attendu de Budokai Tenkaichi 3. Au programme : combats dantesques, animations à couper le souffle et un roster de plus de 160 personnages.

Super Trunks sera présent dans Dragon Ball Sparking Zero © Bandai

Bandai Namco a publié une vidéo de gameplay de Dragon Ball Sparking Zero, le prochain jeu vidéo de combat tiré de l’univers Dragon Ball. Cette vidéo, d’une durée de 13 minutes, offre un aperçu approfondi des mécaniques de jeu et permet d’analyser les différentes innovations apportées par ce titre.

Dragon Ball Sparking Zero : du gameplay explosif et un roster XXL

Clairement, le gameplay de Dragon Ball Sparking Zero se caractérise par sa rapidité et sa technicité. Les personnages se déplacent avec fluidité et disposent d’un large éventail de coups et de techniques spéciales. Les combats sont intenses et semblent nécessiter une bonne maîtrise des mécaniques de jeu pour en sortir vainqueur.

Le jeu ne se contente pas de reprendre les codes des anciens Budokai Tenkaichi, nous dit Bandai par communiqué de presse. Il proposera également des nouveautés intéressantes en matière de gameplay. Des fonctionnalités telles que la « Réserve de compétences », le « Contre vengeur » et les « Assauts téléportés » ont été ajoutées, offrant aux joueurs la possibilité de contre-attaquer leurs ennemis et d’ajouter plus de stratégie à leurs combats.

À lire : Dragon Ball Sparking Zero : pas de mode coop local, mais de nombreuses surprises

C’est l’un des points forts de Dragon Ball Sparking Zero : le jeu proposera un roster immense de plus de 160 personnages. De quoi satisfaire tous les fans, même les plus exigeants. Pour l’instant, une quarantaine de personnages ont été dévoilés, mais de nouveaux noms s’ajoutent régulièrement à la liste.

Voici les nouveaux personnages annoncés :

Super Trunks

Kamesennin, Puissance maximale

Nappa

Butta

Jeese

Super Saiyan Broly (Pleine puissance)

Hit

Super Saiyan Kale (Berserk)

Toppo

Dyspo

Kakunsa

Dragon Ball Sparking Zero est prévu pour cette année sur PS5, Xbox Series et PC via Steam. La date de sortie précise n’a pas encore été communiquée, mais on a déjà hâte de mettre la main dessus !